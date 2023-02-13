Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti! Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde özel anlar...

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da eşlik etti. Cumhurbaşkanı, depremzedeleri hasta odalarında ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Erdoğan, yaklaşık 1.5 saat kaldığı hastaneden ayrıldı.

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