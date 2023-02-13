Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti! Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde özel anlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedeleri ziyaret etti. İşte o anlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedeleri ziyaret etti.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralanan bazı vatandaşlar İstanbul'daki hastanelere sevk edilmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaralı depremzedeler ve ailelerini ziyaret etmek üzere saat 17.30 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi.
Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da eşlik etti. Cumhurbaşkanı, depremzedeleri hasta odalarında ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Erdoğan, yaklaşık 1.5 saat kaldığı hastaneden ayrıldı.
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