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Deprem bölgesinde depremzede ile Selçuk Bayraktar'ın duygulandıran diyaloğu: "Burada zaman harcamayın gidin uçaklarınızı uçurun..."

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Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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Deprem bölgesinde depremzede ile Selçuk Bayraktar’ın duygulandıran diyaloğu: Burada zaman harcamayın gidin uçaklarınızı uçurun...

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgeye büyük destek veren BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın depremzede vatandaşla olan diyaloğu izleyenleri duygulandırdı. İşte o anlar...

Türkiye'de asrın felaketi sonrası Türkiye tek yürek olurken yardım kampanyaları da sürmeye devam ediyor. 9 Şubat tarihi itibarıyla depremzedeler için 655 milyon liralık nakdi ve insani yardım yapan BAYKAR, şimdi de depremzedeler için 1000 konut bağışında bulunacağını açıkladı.

Bölgede büyük bir çalışma başlatan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gece gündüz demeden depremzede vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor.

Depremin ilk anlarından itibaren bölgedeki vatandaşlara destek sağlayan Selçuk Bayraktar'ın depremzede bir vatandaşla arasında geçen diyalog izleyenleri duygulandırdı.

Depremzede vatandaş Selçuk Bayraktar'a yönelerek "Arkanızdayız. Burada zaman harcamayın gidin uçaklarınızı uçurun." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar ise vatandaşa sarılarak "Bu yarayı sarmadan hiçbir yere gitmek yok." dedi.


Deprem bölgesinde duygulandıran diyalog DEPREM BÖLGESİNDE DUYGULANDIRAN DİYALOG

BAYKAR’dan 1000 konut desteği!

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