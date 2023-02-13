Deprem bölgesinde depremzede ile Selçuk Bayraktar'ın duygulandıran diyaloğu: "Burada zaman harcamayın gidin uçaklarınızı uçurun..."

Türkiye'de asrın felaketi sonrası Türkiye tek yürek olurken yardım kampanyaları da sürmeye devam ediyor. 9 Şubat tarihi itibarıyla depremzedeler için 655 milyon liralık nakdi ve insani yardım yapan BAYKAR, şimdi de depremzedeler için 1000 konut bağışında bulunacağını açıkladı.