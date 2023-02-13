Gaziantep OSB’de fabrikalar yeniden üretime başladı

"BÜTÜN FABRİKALAR DENETLENDİ, HASAR ALAN YOK"

Vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladıklarını belirten Şimşek, "OSB'de bulunan bütün fabrikalarımız hasar almadan bu afetten çıkmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından bütün fabrikalar denetlenmiş olup yetkililer tarafından Gaziantep OSB'deki bütün fabrikalarda çalışılabilir diye bir rapor verilmiştir." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ÜRETİM TESİSİNDE SIKINTI YOK"

Şimşek, GAOSB'deki bütün fabrikaların enerji ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığını aktararak, şunları kaydetti: