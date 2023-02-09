Yüzyılın felaketinden daha beter yalanlar! Devleti ve halkı karşı karşıya getirmek için algı operasyonu yaptılar! İşte gerçekler

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Afet bölgesine giden iş makineleri engelleniyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, 8 Şubat saat 22.00 itibarıyla depremden etkilenen bölgelerde 5 bin 531 araç ve iş makinesinin, arama kurtarma çalışmalarında fiilen kullanıldığı belirtildi.

Bu sayı her geçen saat artarken ihtiyaca göre çevre illerden de kaydırmalar yapıldığı, bölgedeki çalışmalara destek vermek için gelen bazı iş makinelerinin, plan ve koordinasyonun ardından yönlendirildiği bildirildi.

Aksi takdirde planlı hareket etmeyen araçların, bölgedeki çalışmaları sekteye uğratacak trafik yoğunluğu ve karmaşa yarattığı, bir engelleme veya keyfi bekletme durumunun söz konusu olmadığı vurgulandı.