Provokasyona doymadılar! İşte Kahramanmaraş depremi sonrası söylenen yalanlar ve gerçekleri

Türkiye pazartesi gününe Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle uyandı. 10 ilde büyük yıkımlara yol açan asrın felaketiyle topyekün mücadele başladı. Devlet sahada tüm imkanlarını seferber etti, vatandaşlar elinden gelen yardımları afetzedelere ulaştırmak için yoğun bir koordinasyon içine girdi. Muhalefet temsilcilerinin başını çektiği bir kesim ise kirli algı operasyonları ve provokasyonlarla kimi zaman sahada görev yapan personeli, kimin zaman devleti skandal söylemlerle hedef aldı. Yüzlerce yalan sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokuldu. İşte Kahramanmaraş depremi sonrası söylenen yalanlar ve gerçekleri...