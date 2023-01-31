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Diyanet'ten CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın 'camide hatime izin verilmedi' iddiasına yalanlama: "Acı bir olay üzerinden oluşturulan algı"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Diyanet’ten CHP yandaşı İsmail Saymaz’ın ’camide hatime izin verilmedi’ iddiasına yalanlama: Acı bir olay üzerinden oluşturulan algı

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun'un vefat eden kızı için Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir camide hatim programına izin verilmediğini iddia etti. Haberde ilçe müftüsünü de hedef alan Saymaz'ın iddiaları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yalanlandı.

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun'un vefat eden kızı için Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir camide hatim programına izin verilmediği iddia edildi.

CHP YANDAŞI İSMAİL SAYMAZ'DAN YENİ ALGI

Söz konusu iddiaları Twitter hesabından paylaşan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, genç yaşta vefat eden kızı Hatice hanımın kırkı için Yenimahalle'deki bir camide hatim okutmak istiyor. Yenimahalle Müftüsü devreye girip hatimi engelliyor. Müftü efendi, iktidardan korktuğu kadar Allah'tan korkmuyor." algısına başvurdu.

DİYANET'TEN 'CAMİDE HATİME İZİN VERİLMEDİ' İDDİALARINA YALANLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı, camide hatim programına izin verilmediği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Torun'un vefat eden kızı için Mevlana Gençlik Merkezi'nde hatim programı yapma talebinin, sekreteri tarafından ilçe müftülüğüne iletildiği belirtildi.

"ACI BİR OLAY ÜZERİNDEN OLUŞTURULAN ALGI"

İlçe müftülüğünün, talebe karşılık "okullara ara verilmesiyle birlikte gençlik merkezinin tadilata girdiğini, aynı alanda bulunan Mevlana Camisi'nde hatim programını düzenleyebileceklerini, cami dışında da her türlü ikramın yapılabileceğini" ilettiği ifade edildi.

Görüşmenin ardından müftülüğe hatim programıyla ilgili herhangi bir talebin ulaşmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir siyasi parti yöneticisinin vefat eden kızı için Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir camide hatim programına izin verilmediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Acı bir olay üzerinden oluşturulan bu algının karşısında herkesi sağduyulu olmaya davet eder, vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz."

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