Depremin dehşet verici görüntüleri mobese kameralarına yansıdı: Bina sokağa çıkan insanların üzerine yıkıldı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen şehirler arasında yer alan Diyarbakır'da, mobese kameralarına yansıya dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Gece saatlerinde meydana gelen ilk deprem sonrasında Yusuf İslam Caddesi'nde yüzlerce kişi, büyük bir gürültüyle çöken binadan kaçışarak adeta birbirlerini ezdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı.
Asrın felaketinde şu ana kadar 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.
FELAKETİN BOYUTU MOBESE KAMERALARINDA
Depremden en çok etkilenen şehirler arasında yer alan Diyarbakır'da yıkılan binaların görüntüleri kent güvenliği kameralarına yansıdı.
DEPREMDEN KAÇANLARIN ÜZERİNE YIKILDI
Yusuf İslam Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Karacadağ Caddesi ve Kip Sokak'ta yıkılan binalar saniye saniye görüntülendi.
Görüntüdeki 3 bina 04.17'de yıkılırken, depremin paniği ile dışarı çıkan vatandaşların 12 dakika sonra yani 04.29'de Yusuf İslam Caddesi'ndeki 9 katlı binadan kaçış anları, dramın boyutunu anlatıyordu.
KAÇARKEN BİRBİRLERİNİ EZDİLER
Yusuf İslam Caddesi'de yüzlerce kişi büyük bir gürültüyle çöken binadan kaçışarak adeta birbirlerini ezdi. Etraf toz dumanı ile kaplandı.
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