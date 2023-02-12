Deprem bölgesi beşik gibi sallanıyor! Kahramanmaraş’ta üst üste yeni depremler! AFAD son depremler listesi

Zeminden 8.14 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, halen enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekipleri endişelendirdi. Şiddetli bir şekilde hissedilen deprem ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem sırasında canlı yayın yapan basın ve medya mensupları o an yaşadıkları endişeyi izleyicileriyle paylaştı.