"13 Şubat'ta borsa açılacak mı? Borsa İstanbul yarın açık mı, kapalı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Deprem felaketi ve volatilite artışı nedeniyle borsa 14 Şubat akşamına kadar kapatılmıştı. Peki, 13 Şubat'ta borsa açılacak mı? Borsa İstanbul yarın açık mı, kapalı mı? BIST çalışma günleri...