13 Şubat’ta borsa açılacak mı? Borsa İstanbul yarın açık mı, kapalı mı? BIST çalışma günleri...
"13 Şubat’ta borsa açılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. deprem felaketi sonrası kapatılan Binlerce borsa yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Deprem felaketi ve volatilite artışı nedeniyle borsa 14 Şubat akşamına kadar kapatılmıştı. Peki, 13 Şubat’ta borsa açılacak mı? Borsa İstanbul yarın açık mı, kapalı mı? BIST çalışma günleri...
"13 Şubat'ta borsa açılacak mı? Borsa İstanbul yarın açık mı, kapalı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Deprem felaketi ve volatilite artışı nedeniyle borsa 14 Şubat akşamına kadar kapatılmıştı. Peki, 13 Şubat'ta borsa açılacak mı? Borsa İstanbul yarın açık mı, kapalı mı? BIST çalışma günleri...
BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul'dan yapılan son açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denilmişti.
Yapılan son açıklamaya göre; Borsa 14 Şubat akşamına kadar 4 gün kapalı olacak ve 15 Şubat'ta saat 09.40'ta yeniden işlem görmeye başlayacak.
BORSADA İŞLEMLER DURDURULDU
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca saat 10.12'de devre kesici uygulandı.
İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi.
Daha sonra yapılan açıklamayla işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.
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