161 saat hayata tutundu: Hatay’da 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı.

Asrın felaketinde şu ana kadar 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları topyekün sürerken 7'nci günde de müjdeler gelmeye devam ediyor.