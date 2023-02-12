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161 saat hayata tutundu: Hatay'da 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış enkazdan sağ olarak çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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161 saat hayata tutundu: Hatay’da 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme Hatay'daki evinde yakalanan ve enkaz altında kalan 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış, 161 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı.

Asrın felaketinde şu ana kadar 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları topyekün sürerken 7'nci günde de müjdeler gelmeye devam ediyor.

50 YAŞINDAKİ GÜLER AĞRITMIŞ SAĞ ÇIKARILDI

161. saatte yeni bir mucize haberi daha geldi. Hatay'da enkaz altında kalan 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış sağ olarak çıkarıldı.

Sismik izolatör sayesinde depremde ayak kaldı
Mobese kameralarında deprem anı

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