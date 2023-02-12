Sismik izolatör sayesinde depremde ayak kaldı! Şiddetini yüzde 90 oranında azaltıyor! Malatya'daki devlet hastanesinde A Haber'den özel inceleme...
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde 10 ilde büyük bir yıkım ve can kaybı yaşanırken Malatya'da bulunan Battal Gazi Devlet Hastanesi iki depremden de izolatör sistemi sayesinde etkilenmedi. Mimar Hamza Keser A Haber ekranlarında hastanenin nasıl ayakta kaldığını anlatırken izolatör sistemi hakkında da bilgi verdi. Keser "Depremin şiddetini yüzde 80-90 oranında azaltıyor. 45 santimetre oynama payı var. Bu iki yıkıcı depremde 16 santimetre bir oynama sağladı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından binlerce binada yıkım yaşanırken çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.
Ancak depremin yoğun şekilde etkilediği Malatya'da bulunan Battal Gazi Devlet Hastanesi iki depremden de etkilenmezken hastane binasında en ufak bir zarar oluşmadı.
Mimar Hamza Keser bu durumun nasıl gerçekleştiğini A Haber ekranlarında yorumladı.
İşte Mimar Hamza Keser'in sözlerinde öne çıkanlar:
Deprem izolatör sisteminden bu binada 222 adet var. Bu sistem depremin yıkıcı kuvvetlerini bir sarkaç misali salınım yaparak önlüyor. Hastane projesine özel olarak üretildi.
DEPREMİN ŞİDDETİNİ YÜZDE 90 ORANINDA AZALTIYOR
4 tip izolatör bulunuyor. Normal bir binada kolonların temellerden yukarıya doğru kesintisiz şekilde gitmesini bekleriz. Bu sistemde ise bir boşluk var. Burada sarkaç devreye giriyor. Depremin şiddetini yüzde 80-90 oranında azaltıyor.
45 SANTİMETRE OYNAMA PAYI VAR
45 santimetre oynama payı var. Bu iki yıkıcı depremde 16 santimetre bir oynama sağladı. Bu bir rekor olabilir. Depremin yıkıcı özelliğini yüzde 90 oranında azaltıyor.
HER BİRİNİN ÖZEL KALDIRMA KUVVETİ VAR
Merdivenin yıkılması 6 adet izolatörle engellendi. Her birinin kaldırabileceği belli kuvvetler var. Bizim hesaplamamız 8.0 şiddetindeki bir depremi izole edeceği yönde.
OTOPARKTA DA İKİYE BÖLÜM MEVCUT
Otopark kısmında da boşluklar var. Burada baktığınızda bina izolatörlerle kesilmiş. Burada büyük bir başarı var.
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