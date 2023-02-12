Sismik izolatör sayesinde depremde ayak kaldı! Şiddetini yüzde 90 oranında azaltıyor! Malatya’daki devlet hastanesinde A Haber’den özel inceleme...

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından binlerce binada yıkım yaşanırken çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

Ancak depremin yoğun şekilde etkilediği Malatya'da bulunan Battal Gazi Devlet Hastanesi iki depremden de etkilenmezken hastane binasında en ufak bir zarar oluşmadı.