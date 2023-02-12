Kahramanmaraş depreminde zarar gören Hatay Havalimanı'nda hizmet başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle pistinde hasar oluşan Hatay Havalimanı'nın bugün hizmet vermeye başladığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakanlığın sosyal medya hesabından, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Havalimanının pistinin onarım öncesi ve sonrası görsellerinin de yer aldığı paylaşımda, "Hatay Havalimanı pistindeki hasarı hızlıca onardık. Havalimanımız bugün hizmet vermeye başladı." ifadesi kullanıldı.
İGA EKİPLERİNCE 96 SAATTE ONARILDI
Öte yandan, havalimanındaki onarım çalışmalarını gerçekleştiren İGA'dan da konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, depremlerde aldığı ağır hasar sonrasında kullanılamaz hale gelen ve tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribatın, bölgeye hızla intikal eden İGA inşaat ve teknik ekiplerinin hummalı çalışması ile onarıldığı kaydedilerek, "Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların ulaştırılması için hayati önem teşkil eden Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan iki kilometrelik bölümündeki çalışmalar, 12 Şubat Pazar günü itibarıyla tamamlanarak operasyona hazır hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, tüm bölgeyi sarsan depremler sonucunda 3 kilometrelik pistin 45 ayrı noktasında oluşan parçalanma ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı'nın ulaşıma kapatıldığı anımsatılarak, "Şehir merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan ve yardımların zamanında bölgeye ulaşabilmesi için kritik önem teşkil eden havalimanının bir an önce hizmete açılması bekleniyordu." değerlendirmesinde bulunuldu.
"YARDIMLARIN ULAŞMASI İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, İGA'nın inşaat ve teknik ekiplerinin 4 gün boyunca aralıksız çalışarak 45 farklı noktaya hızlıca müdahale ettiğini belirtti.
Emsen, afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında hayati bir rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı'nın, İGA ekiplerinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyon sonucunda bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşeceğini vurguladı.
Emsen, şunları kaydetti:
"96 saat gibi oldukça kısa bir zaman diliminde 150 kişilik İGA teknik ekibimiz, 45 büyük ve 250 küçük onarım noktasını tamir etti. Yaklaşık 5 bin metrekare alanın, 4 gün içinde hasarlar giderilerek tekniğine uygun asfalt ve beton malzemelerle yeniden imal edildiğini söyleyebiliriz. Alanda toplamda 50 iş makinemiz görev aldı ve nihayetinde bu kadar kısa bir sürede pistimizi onardık ve operasyonlara hazır hale getirdik. Amacımız buradaki pistin öncelikli olarak 2 kilometrelik bölümünü açarak, ikmalin hava yoluyla yapılıp, buraya ve depremden etkilenen çevre şehirlere iletilmesini sağlamaktı. 12 Şubat Pazar günü itibarıyla da yine koordineli bir biçimde Hatay Havalimanı pistini yeniden hizmete hazır hale getirebilmek çok kritikti. Nihayetinde ekiplerimiz, insanüstü bir çabayla 96 saat boyunca geceli gündüzlü bir çalışma ortaya koydu ve bir an önce Hatay Havalimanı'nı yeniden aktif hale getirebildik."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başarı Teşvik Programı ertelendi mi, devam ediyor mu? Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? e-devlet başvuru formu
- Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanır? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu 2023?
- Hızır orucu nedir, Ne zaman? Hızır orucu nasıl, kaç gün tutulur? Oruç açma saatleri 2023
- MEB AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi? Açık Lise 2022-2023 sınavları online, uzaktan mı yapılacak?
- AÖF 2022-2023 sınavları ertelendi mi, iptal mi? AÖF sınavları online, uzaktan mı yapılacak?
- Prof. Dr. Naci Görür kimdir, nereli? Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi için ne diyor? İşte hayatı...
- Doğal Gaz deprem bölgelerine geldi mi, ne zaman gelecek? Elektrik-Su-Doğal Gaz son durum ne?
- Hangi illerde okullar 20 Şubat/1 Mart'ta açılacak? Lise, ortaokul, ilköğretim eğitim ne zaman başlayacak? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SON DAKİKA
- UMKE nedir, ne iş yapar? UMKE GÖNÜLLÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Kimler gönüllü olabilir? Görevleri nelerdir?
- Kısmetse Olur bitti mi? Kısmetse Olur 49.bölüm hangi kanalda? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
- TOKİ kuraları ne zaman devam edecek? TOKİ Sosyal Konut hak sahipliği kura çekimi hangi tairhte başlayacak mı? SONUÇ SORGULAMA EKRNAI
- BİLSEM sınavı ne zaman 2023? MEB Bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ!