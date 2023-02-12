Diyanet'ten Sözcü Gazetesi'nin "kefen yok" haberine yalanlama! Kefen var, bütün dini vecibeler de yapılıyor
Fondaş Sözcü Gazetesi, deprem bölgelerindeki halkın acısını görmezden gelerek yalan haberler yapmaya devam ediyor. Halkı kin ve düşmanlığa sürükleme çabası içindeki Sözcü'nün "Mezarlıklardan kahreden görüntü: Kefen yok, battaniyeye sarılıp topluca gömülüyorlar" haberine Diyanet'ten yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, "Kefen yok' diye zaman zaman özellikle sosyal medyaya yansıyor, doğru değil." ifadelerine yer verildi.
Sosyal medyada halkı galeyana getirmeye çalışan fondaş gazete Sözcü'nün bir haberi daha asılsız çıktı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Sözcü Gazetesi'nin "Mezarlıklardan kahreden görüntü: Kefen yok, battaniyeye sarılıp topluca gömülüyorlar" haberini yalanladı.
DİYANET'TEN KEFEN AÇIKLAMASI
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, deprem bölgesinde cenaze işlemlerinde bütün dini vecibelerin yerine getirildiğini belirterek, "Cesetlerin deforme olma ihtimalinden dolayı çok hızlı hareket ediyoruz. Bir an önce yıkama, kefenleme, cenaze namazını kılma işlemlerini gerçekleştirme durumundayız. 'Kefen yok' diye zaman zaman özellikle sosyal medyaya yansıyor, doğru değil." dedi.
İşliyen, depremin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bölgeye intikal ettiğini söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfı ve tüm illerden ekiplerin deprem bölgesine geldiğini anlatan İşliyen, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları, acil yardım ve dini vecibeleri yerine getirmek üzere bölgede olduklarını ifade etti.
İşliyen, deprem bölgelerinde cenaze hizmetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini dile getirerek, şunları aktardı:
"Cesetlerin deforme olma ihtimalinden dolayı çok hızlı hareket ediyoruz. Bir an önce yıkama, kefenleme, cenaze namazını kılma işlemlerini gerçekleştirme durumundayız. 'Kefen yok' diye zaman zaman özellikle sosyal medyaya yansıyor, doğru değil. Kefen fazlasıyla var. İstanbul'dan, Kayseri'den arkadaşlar var. Biraz önce bir arkadaşla karşılaştım bir tır kefeni yükleyip gelmiş. Bazen kefeni üzerinde olmayan görüntüler yansıyor bu yanıltıcı olmasın. Enkazın altından çıkan insanlar bunlar. Vücutları zarar görmüş, uzuvlarının bir kısmı kopmuş olabiliyor, battaniye sarılma, ceset torbasına koyma gibi zaruretler olabiliyor. Kardeşlerimiz şundan emin olsun, bütün dini vecibeler bu sıkışık zamanda olabildiğince hızlı bir şekilde hem yıkama, kefenleme ve defin işlemleri fevkalede süratli şekilde yapılmaya çalışılıyor."
CENAZE DEFNEDİLDİKTEN SONRA DUASI DA OKUNUYOR
Uzunca kabirler açılmış görüntülerin ekrana yansıdığını anlatan İşliyen, şunları kaydetti:
"Bir yerde sanırım, kabirler insan gücüyle örtülmesi çok uzun zaman alacağı için iş makinelerinden istifa edilmiş ama bundan endişe edilmesin. Kıbleye doğru yatırılmış insanlar, dini vecibeleri yapılmış, namazları kılınmış hatta toplumda, Anadolu coğrafyasında önemli bir adet olan cenaze defnedildikten sonra başında okunan bir dua var, ona kadar hepsi yapılmaya çaba gösteriliyor. Bu işlemi de yereldeki arkadaşlarımıza takviye olmak üzere Türkiye'nin her yerinden Ardahan'dan tutun Edirne'ye kadar katkı sunmayan, destek olmayan, elini taşın altına koymayan hiçbir ilimiz, hocamız, görevlimiz yok. Takdire boynumuz kıldan ince, yapabileceğimiz bir şey yok ama biz acılarımızı dayanışma ve birbirimize yardımlaşmak suretiyle azaltabiliriz. Onun için de bütün arkadaşlarımız insan üstü bir güçle çalışıyor."
SÖZCÜ'DEN SKANDAL HABER
CHP'nin fondaş gazetesi Sözcü'nün "Mezarlıklardan kahreden görüntü: Kefen yok, battaniyeye sarılıp topluca gömülüyorlar" haberiyle gündem olmuştu.
Latif Sansür imzalı skandal haberde, "Deprem bölgesinde hayatını kaybedenler mezarlıklarda topluca gömülüyor. İş makineleriyle açılan çukura dizilen cesetlerin başına yakınları direk, çubuk dikip ismini yazıyor, işaret için bez bağlıyor. Kefen bulunamadığı için cesetler kurtulanların yaşama tutunması için gönderilen battaniyeler ya da ceset torbaları ile defnediliyor." ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başarı Teşvik Programı ertelendi mi, devam ediyor mu? Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? e-devlet başvuru formu
- Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanır? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu 2023?
- Hızır orucu nedir, Ne zaman? Hızır orucu nasıl, kaç gün tutulur? Oruç açma saatleri 2023
- MEB AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi? Açık Lise 2022-2023 sınavları online, uzaktan mı yapılacak?
- AÖF 2022-2023 sınavları ertelendi mi, iptal mi? AÖF sınavları online, uzaktan mı yapılacak?
- Prof. Dr. Naci Görür kimdir, nereli? Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi için ne diyor? İşte hayatı...
- Doğal Gaz deprem bölgelerine geldi mi, ne zaman gelecek? Elektrik-Su-Doğal Gaz son durum ne?
- Hangi illerde okullar 20 Şubat/1 Mart'ta açılacak? Lise, ortaokul, ilköğretim eğitim ne zaman başlayacak? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SON DAKİKA
- UMKE nedir, ne iş yapar? UMKE GÖNÜLLÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Kimler gönüllü olabilir? Görevleri nelerdir?
- Kısmetse Olur bitti mi? Kısmetse Olur 49.bölüm hangi kanalda? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
- TOKİ kuraları ne zaman devam edecek? TOKİ Sosyal Konut hak sahipliği kura çekimi hangi tairhte başlayacak mı? SONUÇ SORGULAMA EKRNAI
- BİLSEM sınavı ne zaman 2023? MEB Bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ!