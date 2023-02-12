Konteyner evler Katar'dan yola çıktı
Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü Türkiye'ye göndermeye başladı. Bugün çıkacak ilk kargo gemisiyle 306 adet konteyner evin yollanacağını ifade eden Kevari, kalan kısımların hızlı bir şekilde gönderimi için de çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Katar Kalkınma Fonu Direktörü Halife bin Casim el-Kevari, konteyner evlerin yüklendiği başkent Doha'daki Uluslararası Hamed Limanı'nda basına yaptığı açıklamada, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 10 bin konteyner evin sevk işlemlerine başladıklarını belirtti.
Bugün çıkacak ilk kargo gemisiyle 306 adet konteyner evin yollanacağını ifade eden Kevari, kalan kısımların hızlı bir şekilde gönderimi için de çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Katar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev gönderileceğini açıklamıştı.
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