Türkiye'yi umutlandıran mucizeler! Saat saat mucize kurtuluşlar
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler geldi. Depremden tam 6 gün sonra mucize kurtuluşlar yaşandı. İşte saat saat o sevindiren haberler...
Türkiye tarihinin en büyük depremlerini art arda yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 lik deprem 10 ili yerle bir etmişken Türkiye 9 saat sonra bu kez 7,6'lık ikinci bir depremle sarsıldı.
Yer yarıldı. Dağ patladı. Deniz taştı... Binlerce bina yıkıldı on binlerce kişi enkaz altında kaldı. O dakikadan itibaren hayatta kalma savaşı başladı.
Resmi, gönüllü ve uluslararası tüm arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde seferber oldu.
Bir ses duyabilmek bir can kurtarabilmek için gece gündüz demeden her taşın altına bakıldı. Yıkılan evlerinin altında yaşam mücadelesi verenler için "Altın saatler" olarak bilinen ilk 72 saat çok önemliydi.
Çünkü enkaz altında kalan bir kişi en yüksek direnci ilk 72 saatte gösteriyordu.
Ve depremin ardından ilk mucize haberleri o "Altın saatte" geldi. Hatay'da enkaz altında kalan küçük Hazal 72. saatte babası soner günel ise 74'üncü saatte beton yığınlarının arasından sağ olarak kurtarıldı.
Enkazdan hayata uzanan eliyle kurtarıcısının eline sımsıkı yapıştı.
Aynı dakikalarda Kahramanmaraş'taki Buket sitesinde Bağış ailesinin 3 ferdi de enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. O anları A Haber ekibinden Filiz Uçan ve Oktay Erkek görüntüledi.
78. saatte bir mucize haberi de Gaziantep İslahiye'den geldi.16 yaşındaki Ünzile Sevimli hayata tutundu.
81. saatte bu kez mucizenin adı Beşir oldu.
Diyarbakır'da 10 katlı Hisami Apartmanın enkazında mahsur kalan 6 yaşındaki Beşir, sağ salim kurtarıldı.
6 yaşındaki Furkan ve 11 yaşındaki abisi Doğukan'dan ise 82. saatte iyi haber geldi.
Malatya Temelli mahallesindeki Özpolatlar apartmanının enkazında kalan kardeşler enkazdan çıkarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mustafa Kemal Mahallesinde bir binanın enkazından 83'üncü saatte peş peşe 3 çocuk sağ olarak kurtarıldı.
Ve depremin 88. saatinde A Haber ekibi bir mucizeye daha tanık oldu. 28 yaşındaki Yunus Akgün'e sağ salim böyle ulaşıldı.
Aynı dakikalarda 6 yaşındaki Süleyman, Kahramanmaraş'ta çöken binanın enkazından sağ çıkarıldı.
Depremden 90 saat sonra ise sevindiren haber Hatay'dan geldi. 10 yaşındaki Hilal enkazdan canlı olarak çıkarıldı.
91. saate girildiğinde ise 67 yaşındaki Asiye Sümbül enkazdan kurtarıldı.
A Haber ekibi Kahramanmaraş'taki o tarihi anlara tanıklık böyle tanıklık etti.
Hatay'da depremden 93 saat sonra enkaz altından çıkarılan minik Fehim ise ekiplerden ilk olarak su istedi.
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 4 yaşındaki Eylül, 94 saat sonra ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Gaziantep'te enkaz altından 95'inci saatte kurtarılan adnan Muhammed Korkut, hayatta kalma mücadelesini anlattı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde anne ve kızı da depremden 99 saat sonra kurtarıldı.
16 yaşındaki Alper Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde çöken bir binanın enkazından,100 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
1 saat sonra ise aynı enkazdan 6 yaşındaki Fatma da çıkarıldı.
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