Türkiye’yi umutlandıran mucizeler! Saat saat mucize kurtuluşlar

Yer yarıldı. Dağ patladı. Deniz taştı... Binlerce bina yıkıldı on binlerce kişi enkaz altında kaldı. O dakikadan itibaren hayatta kalma savaşı başladı.

Resmi, gönüllü ve uluslararası tüm arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde seferber oldu.

Bir ses duyabilmek bir can kurtarabilmek için gece gündüz demeden her taşın altına bakıldı. Yıkılan evlerinin altında yaşam mücadelesi verenler için "Altın saatler" olarak bilinen ilk 72 saat çok önemliydi.