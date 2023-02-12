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"Afganlar deprem bölgesinde kol kesip altınları çalıyor" diyen Masterchef'in eski yarışmacısı Uğur Kardaş tutuklandı

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Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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Afganlar deprem bölgesinde kol kesip altınları çalıyor diyen Masterchef’in eski yarışmacısı Uğur Kardaş tutuklandı

Kahramanmaraş depreminden etkilenen Adıyaman'a giden Masterchef'in eski yarışmacısı Uğur Kardaş, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, "Afganlar deprem bölgesinde kol kesip altınları çalıyor" demişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kardaş, "Gerçekte bir Afgan'ın bir cesedin kolunu kestiğini görmedim" şeklinde ifade verdi. Kardaş, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan tutuklandı.

"Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afganlı biri gelip kolunu kesiyor, altınlarını alıyor" iddiasını sosyal medyadan yayan ve iddiaların asılsız çıkması üzerine gözaltına alınan 2018'deki Masterchef yarışmasının şampiyonu Uğur Kardaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2018'deki Masterchef yarışmasının şampiyonu Uğur Kardaş, "Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afganlı biri gelip kolunu kesiyor" iddiasını sosyal medyadan yaymış ve iddiaların asılsız çıkması üzerine gözaltına alınmıştı. Kardaş, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandı.

Türkiye, 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerde enkaz altında kalan canlarını kurtarmak için zamanla yarışırken, bazı isimler sosyal medyadan servis ettikleri paylaşımlarla deprem bölgelerindeki canla başla yapılan mücadeleyi baltalamaya çalışıyor. Son olarak 2018 Masterchef yarışmasının şampiyonu Uğur Kardaş, deprem bölgesinden çektiği bir video da korkunç bir iddia ortaya attı.

Kardaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "İnşaatın altından ceset çıkıyor. Bu cesedi arkaya ayırıyorlar. Gelsin nakil aracı alsın diye. Afganlı biri geliyor bunun kolunu kesiyor altınlarını alıyor. Çevik kuvvet koruyor tabi. Polise diyecek bir şeyim yok. Adamı öldürürler burada zaten. Ona diyecek bir şeyim yok ama ne diyeyim abi yani. Biz o cesedi çıkartmak için uğraşalım Afgan'ın biri gelsin… Ya ben var ya yemin ederim anlamıyorum" demişti.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Polis ekiplerinin araştırması sonucunda iddiaların asılsız olduğu tespit edilen Kardaş, Adıyaman Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Kardaş, Emniyette verdiği ifade de, "Afgan uyruklu bir kişinin cesetlerin kolunu keserek altın aldığına ilişkin bir olaya şahit olmadım. Ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyordu" diyerek kendini savunması ise dikkat çekmişti.

'HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyette alınan ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen Kardaş, burada yapılan işlemlerinin ardından 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kardaş'ın ifadesi de ortaya çıktı. Kardaş ifadesinde, Adıyaman'a 8 Şubat'ta depremzedelere yardım etmek için geldiğini belirterek, "Yaklaşık 3 gündür uyumadan depremzedelere yemek dağıtıyorum. Ayrıca yemek dağıttığım sırada Gölbaşı Caddesinden geçerken enkazlar da çalışanların yardım istemeleri üzerine enkazın bulunduğu yere gittim. Buradan polisler ve vatandaşlar arasında Afganlar meselesi nedeniyle bir tartışma olduğunu gördüm. Burada vatandaşlar polislere Afganlarla ilgili tepkide bulunuyordu. Enkazın civarında bir vatandaşa durumu anlamak amacıyla olayın ne olduğunu sordum. İsmini ve kimlik bilgilerini bilmediğim şahıs bana Afganların enkazdan çıkan bir cesedin kolunu keserek altınlarını almaya çalıştığını söyledi." dedi.

Uğur Kardaş, "Ben de bunu duyduktan sonra psikolojim bozulduğu için yaklaşık 400 bin civarında takipçim olan İnstagram sosyal medya platformundan bulunan 'uğurkardas' rumuzlu hesabımdan paylaşım yaparak 'enkazdan çıkarıp kenara koyuyoruz bir Afgan gelip kolunu kesiyor' şeklinde paylaşım yaptım. Ben bu paylaşımımın suç teşkil edeceğini de kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturacağını bilmiyordum. Kesinlikle böyle bir amacım yoktu. Dediğim gibi günlerdir uykusuz bir şekilde ceset gördüğüm için psikolojim bozulduğundan ötürü böyle bir paylaşım yaptım. Gerçekte bir Afgan'ın bir cesedin kolunu kestiğini görmedim" ifadelerine yer verdi.

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