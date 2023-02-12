Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi için ne diyor? Prof. Dr. Naci Görür kimdir, nereli? İşte hayatı...
"Prof. Dr. Naci Görür kimdir?" sorusu Kahramanmaraş depremleriyle birlikte araştırma konusu oldu. 6 Şubat tarihinde yaşanan ve 10 ili büyük yıkıma uğratan deprem felaketiyle bilirkte tüm Türkiye, yasa boğuldu. Deprem tahminlerinde bulunarak binlerce kişinin dikkani çeken Prof. Dr. Naci Görür hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Naci Görür kimdir, nereli, mesleği ne? İşte, detaylar...
"Naci Görür kimdir, nereli?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Ülkemizde yaşanan depremlerle adını yeniden duymaya başladığımız Prof. Dr. Naci Görür hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İTÜ'de öğretim görevlisi olarak çalışmalarına başlayan Naci Görür, 2004 yılında NATO bilim ödülünü aldı. İşre, Dünyaca ünlü çalışmalarda bulunan Naci Görür hakkında merak edilenler...
PROF. DR. NACİ GÖRÜR KİMDİR, NERELİ?
Prof. Dr. Naci Görür, 1947 yılında Elazığ'da doğmuştur. Jeolog, sedimantoloji ile deniz jeolojisi uzmanı ve Bilim Akademisi üyesidir.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. Havza analizi ve depremsellik konusunda araştırmaları vardır. Marmara Denizi ve deprem konusunda çalışan ve kamuoyunu bilgilendiren bilim insanlarındandır.
1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve 1971'de yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 1973'e kadar İTÜ'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1977'de Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile İngiltere'de Imperial College of London'da doktora yaptı.
NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ İÇİN NE DİYOR?
Kahramanmaraş'a göre İstanbul'da hasarın daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum.
Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul'da hasar Maraş'tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş'ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" ifadelerini kullandı.
DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 12 Şubat 00:05 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını 24 bin 617 olarak duyurdu. 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.
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