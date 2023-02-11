KYK yurtları hangi illerde boşaltılıyor? KYK yurtları boşaltılıyor mu, ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir...O iller için açıklama geldi
"KYK yurtları boşaltılıyor mu?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme getirildi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle eğitime ara verildi. Depremlerden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Erdoğan, KYK yurtlarının depremzedelere açıldığını belirtti. Peki, KYK yurtları boşaltılıyor mu, ne zaman? İşte, detaylar...
"KYK yurtları boşaltılıyor mu?" sorusu binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Erdoğan,üniversitelerin uzaktan eğitime geçtiğini açıklayarak, KYK yurtlarının depremzedelere açıldığını belirtti. Peki, KYK yurtları ne zaman boşaltılacak? İşte, detaylar...
KYK YURTLARI BOŞALTILIYOR MU?
81 ilde bulunan bütün yükseköğretim kurumlarının sene sonuna kadar uzaktan eğitime geçmesine karar verildi. Yani okuduğu şehirlerden memleketine giden öğrencilerle birlikte KYK yurtları boşaltılmış olacak.
KYK YURTLARI NE ZAMAN BOŞALTILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Diyarbakır'da Kayapınar Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı Çadır Kenti ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 21 bin 43'e yükseldiğini açıkladı.
Erdoğan, "Ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük 3 kat daha yıkıcı" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız" ifadelerini kullandı.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitime geçildi. Üniversitelerin tamamının KYK'ye ait yurtları depremzedelere tahsis edilecek.Bu nedenle 81 ilde üniversitelerde yüz yüze eğitim öğretim olmayacak.
KYK YURTLARI DEPREMZEDELERE Mİ VERİLECEK?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan depremleri 10 ilde şiddetli yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaş afet bölgesinden evsiz kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerin geçici olarak KYK yurtlarına yerleştirileceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.
2 gün önce Osmaniye'deydim 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl. Depremzedeler o yurtlarda ağırlandı. Yeme içme her şey orada. Oradaki vatandaşların mutluluğuna şahit oldum. Burada da 6663 kapasite var. Şu anda oraya almaya başladık. Buradaki yurtlarımıza da almaya başlayıp, çadırlardan buralara transfer etmiş olacağız. Diğer illere gitmek isteyen depremzedeleri otel, yurt ve kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Ev kiralayarak barınacaklara taşınma ve kira yardımına da başlıyoruz."
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