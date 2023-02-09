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THY deprem bölgesinden bugün 170 tahliye seferi yapacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2023
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THY deprem bölgesinden bugün 170 tahliye seferi yapacak

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, deprem bölgesinden bugün de 170 tahliye seferi yapılacağını duyurdu.

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