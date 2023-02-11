Deprem sonrası düğün ve nikahlar iptal edildi mi? Ertelenecek mi? Belediyeler nikah tarihi veriyor mu?
Türkiye 9 saatlik aralarla iki büyük depremle sarsıldı. Yaşanan deprem felaketinin ardından ekonomiden eğitime birçok alanda peş peşe tedbirler ve yeni karalar alınıyor. Evlilik hazırlığında olan pek çok çift düğün ve nikah süreçlerinde alınan kararların olup olmadığını araştırıyor. Peki deprem sonrası düğün ve nikahlar iptal edildi mi?
Deprem sonrası düğün ve nikahlar iptal edildi mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Evlilik hazırlığında olan çiftler arama motorlarında "Düğün ve nikahlar iptal edildi mi?", "Belediyeler nikah tarihi veriyor mu?" sorularının cevapları araştırılıyor. Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde...
DEPREM SONRASI NİKAHLAR İPTAL EDİLDİ Mİ?
Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen süreçte konu hakkında detaylar gelirse haberimize eklenecektir...
10 İLDE OHAL KARARI
10 ilde 3 aylık OHAL kararı alınmasının ardından OHAL ile ilgili ayrıntılar merak edilmeye başladı. Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle OHAL ilan edilince nasıl kararlar alınacağı sorgulanıyor
OHAL İLAN EDİLİNCE NE OLUR?
OHAL'de şu uygulamalar hayata geçirilebilmektedir;
- Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması
- Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama
- Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması
- OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması
- Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması
- Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme
- Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması
- Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması
- İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması
- Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama
- Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması
- Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması
OHAL NEDİR?
Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.
Uluslararası hukuk açısından bakıldığında olağanüstü hâl durumunda özgürlükler ve haklar kısıtlanabilir. Örneğin bir hükûmet bir kişiyi yargılama olmaksızın alıkoyabilir. Kanunlarla belirlenmiş olan, temel özgürlükleri içeren "sınırlanamayan haklar" kapsam dışıdır.
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