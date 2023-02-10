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THY'den yurt dışı uçuş açıklaması: Ücretsiz değişiklik hakkı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2023
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THY’den yurt dışı uçuş açıklaması: Ücretsiz değişiklik hakkı

Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları, 9 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6-28 Şubat tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlara ait biletler ile depremden etkilenen illerin yanı sıra Kayseri ve Elazığ'dan yurt dışı varışlı ve çıkışlı uçuşlara ait biletlerin ücretsiz değiştirilebileceğini veya kesintisiz iade edilebileceğini duyurdu.

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