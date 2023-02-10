THY'den yurt içi uçuş açıklaması: Ücretsiz olarak değiştirilecek kesintisiz olarak ücret iadesi yapılacak
EKONOMİ AA
Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşların ücretsiz olarak değiştirilebileceğini ya da biletlerin kesintisiz olarak iade edilebileceğini duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bilet değişikliği ve iade işlemlerinizi 31 Mart 2023 tarihine kadar internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz." açıklamasında bulundu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.
31 MART'A KADAR İŞLEM YAPILABİLECEK
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Üstün, şu bilgileri paylaştı:
"9 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat 2023-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olan yurt içi uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve iade işlemlerinizi 31 Mart 2023 tarihine kadar internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz."
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