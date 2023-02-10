Türkiye Hatay için seferber oldu! Dört bir yandan yardım yağıyor

Depremin 48'inci saati dolmadan şehirde sahra hastanesi kuruldu. İlk müdahalesi burada yapılan vatandaşlar daha sonra helikopter ve uçaklarla Adana başta olmak üzere çevre illere sevk ediliyor. Depremde vefat eden ve kimliği belirlenen vatandaşlar ise sahra hastanesinin bahçesinde bekletiliyor.