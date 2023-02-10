Türkiye Hatay için seferber oldu! Dört bir yandan yardım yağıyor
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay için tüm Türkiye seferber oldu. Büyük yıkım yaşanan Hatay'da enkazlarda arama kurtarma mücadelesi sürerken kentin yaraları da sarıyor. Sahra hastanesiyle sağlık, çadırkentlerle barınma, mobil mutfaklarla da yiyecek sorunu çözüldü.
Asrın felaketinin büyük yıkıma neden olduğu Hatay için tüm Türkiye seferber oldu. Devlet, bütün kurumlarıyla bölgeye koştu. Bölgede enkaz arama çalışmaları devam ediyor. Enkazlardan gelen her ses bir umut oluyor.
Depremin 48'inci saati dolmadan şehirde sahra hastanesi kuruldu. İlk müdahalesi burada yapılan vatandaşlar daha sonra helikopter ve uçaklarla Adana başta olmak üzere çevre illere sevk ediliyor. Depremde vefat eden ve kimliği belirlenen vatandaşlar ise sahra hastanesinin bahçesinde bekletiliyor.
Vefat eden yakınlarını bulmak isteyenler bu alana gelip teşhis ediyor. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde kurulan sahra hastanesinde göçük altından çıkarılan yaralıların tedavisi son hızla devam ediyor.
Aynı zamanda ilaca ihtiyacı olan vatandaşlar kurulan çadırlardan gerekli ilaçları temin edebiliyorlar. Hatay'da ayrıca Libyalı ekiplerin kurduğu bir sahra hastanesinde ise şimdiye kadar doktorların 37 ameliyat ile 2 sezaryen gerçekleştirdiği öğrenildi.
STADYUMDA ÇADIR
Bölgenin yaralarının sarılması adına yardım kampanyaları çığ gibi büyüdü. Devlet-millet el ele vererek depremin yaralarını sarmaya başladı.
AFAD mağdurlar için Yeni Hatay Stadyumu'nun otoparkında 300'ü aşkın çadır kurdu. Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemi tahliye için görevlendirildi. Depremzedelerin bir kısmı, kışlaların güvenli noktalarında ağırlanıyor.
SICAK YEMEK DAĞITILIYOR
Kızılay ise mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla depremzedelerin yardımına koştu. Sabah saatlerinden itibaren depremzedelere sıcak yemek servisi verilmeye başlandı.
Vatandaşların yemek ihtiyacı da karşılandı. Türk Kızılay, depremzedeler için gün boyunca sıcak yemek dağıtımına başladı.
Sabahın erken saatlerinde pişirilen sulu yemekler, gün içerisinde paylaştırılıyor.
Öte yandan İskenderun'da sahilden 200 metre kadar içeri giren deniz suyu geri çekildi.
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