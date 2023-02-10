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Son dakika: Hatay'da bir Mehmetçik tedavi için sevk edildiği hastanenin çökmesiyle şehit oldu

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Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Son dakika: Hatay’da bir Mehmetçik tedavi için sevk edildiği hastanenin çökmesiyle şehit oldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti'nin, Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti'nin, Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Hatay'da, sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er. Ferhat Günaçti, 09 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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