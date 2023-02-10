Yabancı uzmanlar değerlendirdi: İngiltere ikiye bölünürdü! Türkiye'deki depremin eşi benzeri yok
University College London'da araştırma görevlisi olarak çalışan sismolog Stephen Hicks, Kahramanmaraş merkezli depremin Britanya Adası'nda yaşanması halinde Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirlerin "dümdüz" olacağını söyledi. Öte yandan ABD'li sismolog Profesör Harold Tobin, "24 saatten kısa bir süre içinde bu kadar büyük iki deprem, eşi benzeri görülmemiş bir olay" ifadelerini kullandı.
Türkiye tüm hızıyla yaralarını sarmaya devam ederken dünyaca ünlü deprem uzmanlarından gelen açıklamalar Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıcılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Carlo Doglioni, depremlerle birlikte ilk tahminlerine göre Anadolu levhasının 3 metre kadar kaydığını ancak bunun artabileceğini belirtti.
Uydu verileri elde edildiğinde bunun netleşeceğini ifade etti.
İtalya'da 2016'da yaşanan Amatrice depremini hatırlatan Doglioni, buradaki enerjinin 130 kat daha fazla olduğunu vurguladı.
"İNGİLTERE İKİYE BÖLÜNÜRDÜ"
İngiliz deprem uzmanı Stephen Hicks, yaşanan depremi kendi ülkesiyle kıyasladı.
Hicks, "Size Türkiye'deki depremin büyüklüğü hakkında bir fikir vermesi için, USGS ShakeMap'i Britanya Adaları'nın üzerine yerleştirirsek, fay, Severn Halici'nden Humber Halici'ne kadar kırılırdı." dedi.
İngiliz sismolog Hicks, "İngiltere'nin büyük bir kısmı en azından yoğunluk seviyesi 7'nin olduğunu görecekti. Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirler harap olacak ve neredeyse dümdüz olacaktı." ifadelerini kullandı.
Hicks, "Binalarımız bu kadar şiddetli sarsıntıya dayanamaz. İngiltere, fermuarın açılmasıyla esasen ikiye bölünmüş olacaktı" diye konuştu.
"BAŞKA ÖRNEĞİ YOK"
ABD'li sismolog Profesör Harold Tobin, Türkiye'yi sarsan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi.
Türkiye'nin depreme en yatkın ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Tobin, "Bunlar, sadece Türkiye'de son yıllarda yaşadığımız en büyük deprem değil, dünyada da son yüzyılda ya da daha uzun süredir meskûn bölgelerde yaşanan en büyük deprem." dedi.
ABD'li sismolog Tobin, "24 saatten kısa bir süre içinde bu kadar büyük iki deprem neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay. Sismolojik aletlerin icadından bu yana böyle bir olay görmedik" diye konuştu.
"SIRADIŞI BİR DEPREM YAŞADIK"
Öte yandan, Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Profesörü Şerif Barış, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7'lik büyük bir depremden kısa süre sonra Elbistan ilçesinde 7.6'lık ikinci bir deprem olmasının büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, "Bu Türkiye'de bir ilkti, çünkü dünyada da çok görülen bir şey değil. Bu deprem sıradışıydı" dedi.
Barış, "Kahramanmaraş depremlerinde, 7.2 büyüklüğündeki 1995 Kobe, 2017 Kumamoto depremlerinin yaklaşık 10 katı fazla enerji çıkmıştır" ifadelerini kullandı.
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