Yabancı uzmanlar değerlendirdi: İngiltere ikiye bölünürdü! Türkiye’deki depremin eşi benzeri yok

"SIRADIŞI BİR DEPREM YAŞADIK"

Öte yandan, Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Profesörü Şerif Barış, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7'lik büyük bir depremden kısa süre sonra Elbistan ilçesinde 7.6'lık ikinci bir deprem olmasının büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, "Bu Türkiye'de bir ilkti, çünkü dünyada da çok görülen bir şey değil. Bu deprem sıradışıydı" dedi.