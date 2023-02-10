Ünlü isimler deprem bölgesine destek için canla başla çalıştı! Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Mustafa Sandal...







'BU YÜREK KİMSEDE YOK'

Eda Ece, deprem bölgesine yardım yapmak isteyenlerin dükkanlardaki rafları boşalttığını görünce duygulandı. "Gezdiğim her yerde bulabildiğim erzağı aldım. Gördüm ki raflar bomboş" diyen Ece, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizi çok seviyorum Türk halkı. Sendeki yürek kimsede yok. Kurtuluş savaşları böyle anlatıldı bize. Ölene kadar ülkem için çalışacağım. Hiçbir yere gitmem."

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