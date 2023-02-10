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Ünlü isimler deprem bölgesine destek için canla başla çalıştı! Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Mustafa Sandal...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.02.2023
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Ünlü isimler deprem bölgesine destek için canla başla çalıştı! Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Mustafa Sandal...

Magazin dünyasının ünlü isimleri, İstanbul’un dört bir yanındaki yardım toplama merkezlerinde sabahın ilk ışıklarına dek çalıştı. Genç isimler, örnek davranışıyla bir kez daha gönülleri kazandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, birçok ilde can ve mal kaybına neden oldu. Türkiye'yi yasa boğan afet sonrası deprem bölgesine yardımda bulunmak isteyen ünlü isimler, önceki gün de soluğu İstanbul'un dört bir yanındaki yardım merkezlerinde aldı.




TIR'LARI DOLDURDULAR
Bu isimler arasında Cansu Tosun- Erkan Kolçak Köstendil, Pelin Öztekin, Fatih Ürek, Tan Taşçı, Daha Bilimlier, Derya Uluğ, Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dizdar, Selahattin Paşalı, Berk Oktay, İlker Kızmaz ve Sarp Apak gibi birçok ünlü vardı. Magazin dünyasının sevilen simaları, vatandaşla el ele verip sabahın ilk ışıklarına dek deprem bölgesine gidecek yardım malzemeleriyle dolu TIR'ları doldurmak için canla başla çalıştı.




UN ÇUVALI TAŞIDILAR
Dün ise Demet Özdemir-Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, Murat Boz, Mustafa Sandal, İbrahim Büyükak ve Ümit Erdim, adeta yardım seferberliği yaptı. İstinye'deki bir yardım toplama merkezine giden ünlüler, un çuvallarına kadar taşıdı. Kolileri bantlayıp TIR'lara yükleyen ünlü isimler, gönülleri fethetti.




EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE YARDIM ETTİLER
Ünlü şarkıcı Murat Boz ve oyuncu İbrahim Büyükak un çuvallarını sırtında taşıyarak TIR'a yükledi.




Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç ile beraber Beşiktaş'taki yardım çalışmalarına destek verdi. Özdemir, afet bölgesine gidecek kolileri tek tek taşıdı.




Ayça Ayşin Turan deprem bölgesine gönderilecek yardım kolilerini bantladı.




Yardımseverliği ile bilinen Mustafa Sandal konu "Yardım" olunca yine en ön saftaydı.




Demet Akalın ile hayat arkadaşı Okan Kurt, depremin ilk gününden beri canla başla yardım etti. Ünlü çift, dün de Maraş'a bir TIR dolusu yardım malzemesi göndererek gönülleri fethetti. Akalın, depremzedeler için İstanbul ve Çeşme'deki evlerini de açabileceğini açıklayarak alkış aldı...




Cansu Tosun ve eşi Erkan Kolçak Köstendil ile Pelin Öztekin, Nef Stadyumu'ndaki çalışmalara katıldı.




Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı, Ataşehir'deki bir yardım toplama merkezindeydi.




Ümit Erdim depremin yaşandığı ilk günden beri elini taşın altına koydu.




AFAD'A 1 MİLYON TL
Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden AFAD'a, Sinan Akçıl 200 bin TL, Tarkan 1 Milyon TL ve Bülent Ersoy 1 Milyon TL bağışta bulundu.




Ayrıca Diva, AFAD'a bağışlanmak üzere beş tane de iş makinesi gönderdi.




'BU YÜREK KİMSEDE YOK'
Eda Ece, deprem bölgesine yardım yapmak isteyenlerin dükkanlardaki rafları boşalttığını görünce duygulandı. "Gezdiğim her yerde bulabildiğim erzağı aldım. Gördüm ki raflar bomboş" diyen Ece, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizi çok seviyorum Türk halkı. Sendeki yürek kimsede yok. Kurtuluş savaşları böyle anlatıldı bize. Ölene kadar ülkem için çalışacağım. Hiçbir yere gitmem."

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