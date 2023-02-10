10 ile mobil şube! Deprem bölgesinde nakit sıkıntısı yaşanmayacak

Bakanlık, aylıkları personel kanunlarına göre almakta olup Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapanlara, 15 Şubat 2023 tarihinde ödenmesi gereken tüm hak edişlerinin ivedilikle ödeneceğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla hazırlanan genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacakları belirtildi. Açıklamaya göre, ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecek. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacak. Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecek. İl dâhilindeki mahalli idare birimleri dâhil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekiyor.