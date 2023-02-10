10 ile mobil şube! Deprem bölgesinde nakit sıkıntısı yaşanmayacak
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem bölgesinde nakit ihtiyacını karşılamak için mobil şubeler kuruluyor. Kamu kurumlarında görevli memur ve işçilerin maaş ödemesi de 11 Şubat’ta yapılacak.
Deprem bölgesine yardımlar kesintisiz sürerken, finansal hizmetlerin de ayağa kaldırılması için de bankalar, ilgili kurumlar, bakanlıklar seferber oldu. Deprem bölgesinde vatandaşın nakit ihtiyacını karşılamak için geçici mobil şubeler kuruluyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında görevli memur ve işçilere maaş ödemelerinin 15 Şubat'tan önce yapılacağını açıkladı. Mobil şubelere gidemeyecek yaşlı, engelli, yaralı vatandaşlar aylıklarını, sosyal desteklerini elden alabilecek.
HAZİNE'DEN MAAŞ GENELGESİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan kişilerin maaş ödemeleri hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, deprem bölgesinde şubat ayı aylıklarının ivedilikle ödeneceğini duyurdu.
Bakanlık, aylıkları personel kanunlarına göre almakta olup Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapanlara, 15 Şubat 2023 tarihinde ödenmesi gereken tüm hak edişlerinin ivedilikle ödeneceğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla hazırlanan genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacakları belirtildi. Açıklamaya göre, ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecek. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacak. Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecek. İl dâhilindeki mahalli idare birimleri dâhil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekiyor.
10 İLDE MOBİL ŞUBELER KURULUYOR
Bankalar bir yandan depremde zarar gören personele ulaşmaya çalışırken diğer yandan boşalan ATM'ler, yıkılan şubeler nedeniyle yaşanan nakit sıkıntısını çözmek için 10 ilde çalışma yürütüyor. Konteynerler içinde açılacak geçici şubelerle vatandaşın acil nakit ihtiyaçlarına yanıt verilecek.
ENGELLİ, YAŞLI AYLIKLARI ELDEN
Emekliden sosyal desteğe ihtiyacı olan tüm vatandaşlara aylık, destek ödemesinde kolaylıklar sağlanacak. Mobil şubelere gidemeyecek durumda olan, 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan emekliler aylıklarını elden alabilecek. Sosyal destek ödemeleri 5-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Sosyal destek ödemeleri de bakanlık koordinasyonunda oluşturulan destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri aracılığıyla bulundukları yerlerde teslim edilebilecek. Bu süreci valilikler koordine edecek.
DEPREMZEDEYE KAPI AÇAN OTELLERE DESTEK
Deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşın talep etmesi halinde afet bölgelerinden tahliye edilmesine ve belirlenen illerde geçici olarak konaklamalarının sağlanmasına başlandı.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bedelsiz barınma hizmeti veren otel ve benzeri işletmelerin söz konusu hizmetlerine yönelik KDV ve konaklama vergisi hesaplanmayacak, yapılan masraflar gider olarak kaydedilebilecek. Ücretsiz konaklama sunan otellerin masrafları gider olarak kaydedilebilecek. Afetin getirdiği olağanüstü şartlar nedeniyle söz konusu işletmelerin depremzedelere verdikleri bedelsiz hizmetler, emsali olan hizmetler olmadığından, herhangi bir kazanç oluşmayacak, KDV ve konaklama vergisi de hesaplanmayacak. Ayrıca bu işletmelerin, depremzedelere bedelsiz olarak verdikleri konaklama, yeme-içme gibi hizmetler için yaptıkları masrafları da gider olarak dikkate alınacak.
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