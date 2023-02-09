Depremzedelere 10 bin TL destek ödemesi nasıl, nereden alınır? Depremzedelere 10 bin TL yardım ne zaman verilecek?
"Depremzedelere 10 bin TL yardım ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada depremzedelere 10 bin TL deprem desteği yapılacağını, bu sayede maddi kayıpların bir nebze azalmasını umduklarını söyledi. Peki, Depremzedelere 10 bin TL yardım ne zaman verilecek? Depremzedelere 10 bin TL destek ödemesi nasıl, nereden alınır? İşte, detaylar...
"Depremzedelere 10 bin TL yardım ne zaman verilecek? Depremzedelere 10 bin TL destek ödemesi nasıl, nereden alınır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde son yapılan açıklamalara göre 14 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken yaralı sayısı 63 bin 794 olarak açıklandı. Peki, Depremzedelere 10 bin TL yardım ne zaman verilecek? Depremzedelere 10 bin TL destek ödemesi nasıl, nereden alınır?
Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Kahramanmaraş'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunduktan sonra önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor" ifadelerini kullandı. Vefat ve yaralı sayısını açıklayan başkan Erdoğan; "Şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
Deprem felaketi malum 10 vilayetimizi vurdu. Ve bu 10 vilayetimizin merkezi de burası Kahramanmaraş'tı. Kahramanmaraş'ta depremin ilk adımını buradan yaşadık ve ondan sonrada dalga dalga malum 10 vilayetimizde bu gerçekleşti. Şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744
"DEVLETİN TÜM KURUMLARI İŞ BAŞINDA"
Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor.
İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Enkazdaki çalışmalarımız devam ediyor ama bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak.
Endişe etmeyin. Vatandaşlarımızın sokakta kalmasına asla müsaade edemeyiz.
"VATANDAŞLARIMIZI OTELLERE YERLEŞTİRMEYE HAZIRIZ"
Buradan bir duyuruyu daha yapmak istiyorum: Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık ve bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık."
Vatandaşlarımız isterse kendilerini oraya yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme içme gibi tüm ihtiyaçlar karşılanacak.
Akaryakıtta bazı sıkıntılar var. Onları da peyderpey aşıyoruz.
"BUGÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR"
AFAD'ın açıklamaları dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum. Bugün birlik olma zamanıdır. Dayanışma zamanıdır. Bizler bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz.
Şu an itibariyle bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitiyle de birlikte ailelere desteğimizi vereceğiz. Hazine Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları rahatlatacak bir rakamı vereceğiz. Bunu 10 bin olarak planladık."
10 BİN TL NAKİT DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 10 bin TL deprem destek ödemesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı.
Ancak depremzedelere verilecek olan hane başına 10 bin TL nakit desteği ile ilgili detaylar henüz netleşmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
NAKİT DESTEĞİNDEN YARARLANACAK OLAN İLLER!
Kahramanmaraş
Hatay,
Gaziantep,
Osmaniye,
Adıyaman,
Adana,
Malatya,
Şanlıurfa,
Diyarbakır
Kilis
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Bütün üniversiteler tatil mi? 2023 deprem sonrası YÖK son durum ne? Bahar dönemi hangi gün başlayacak?
- YKS 2023 ERTELENDİ mi, ne zaman yapılacak? YKS deprem nedeniyle ertelenecek mi? ÖSYM YENİ Başvuru ve Sınav Tarihi...
- Kerahat vakti nedir? Sabah namazı ne zamana kadar kılınmaz? Sabah namazı saat kaça kadar kılınır?
- 10 ŞUBAT Deprem CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Birlik Beraberlik YARDIM ÇAĞRISI! Depremzedelerin gözyaşlarını silelim!
- Memur maaşları 11 Şubat'ta mı yatacak? Şubat ayı emekli, memur maaşları erken mi, ne zaman ödenecek?
- Deprem vefat sayısı kaç oldu? 10 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?
- Domuzdamı hangi durumlarda uygulanır? Domuz damı yöntemi nedir, nasıl uygulanır?
- Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Evde bakım, engelli aylığı, çocuk desteği ödemeleri ertelendi mi?
- 9 Şubat Ankara ve Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Ankara deprem son dakika 2023! AFAD ve Kandilli son depremler...
- İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TOKİ İstanbul kura çekimi ertelendi mi, iptal mi?
- Taha Duymaz "öldü" iddiası isyan ettirdi! Taha Duymaz'dan haber beklenirken açıklama geldi! Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?
- Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak 2023? Memur maaşları erken mi yatacak?