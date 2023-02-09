Depremzedelere 10 bin TL destek ödemesi nasıl, nereden alınır? Depremzedelere 10 bin TL yardım ne zaman verilecek?

"VATANDAŞLARIMIZI OTELLERE YERLEŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Buradan bir duyuruyu daha yapmak istiyorum: Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık ve bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık."

Vatandaşlarımız isterse kendilerini oraya yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme içme gibi tüm ihtiyaçlar karşılanacak.

Akaryakıtta bazı sıkıntılar var. Onları da peyderpey aşıyoruz.