Turkuvaz Medya’dan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine destek

Depremzedelerimize yardım etmek amacı ile çalışanlarımızdan topladığımız yardım malzemelerini Kargom Sende'nin tırları ile Adana bölgeye gönderiyoruz. Başta Adil Işık ve birçok firmadan bu kampanyaya destek geldi. Örneğin 500 battaniye gönderdi. Paketleri tasnif ederken karşılaştığımız notlar bizi de duygulandırıyor. Arkadaşlarımız paket paket yardımlarını getiriyorlar. Ayni yardım olarak iletilen malzemeleri, paket veya kolilerle, içinde ne bulunduğu yazılı olarak teslim alıyoruz.