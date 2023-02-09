09 Şubat 2023, Perşembe
Turkuvaz Medya'dan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine destek
Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7'lik 2 yıkıcı deprem ile bütün Türkiye'yi yasa boğan yüzyılın felaketi sonrası Turkuvaz Medya Grubu çalışanları depremzedeler için harekete geçti. Turkuvaz Medya grup şirketlerinden Kargom Sende öncülüğünde başlatılan yardım çalışmasında toplanan bağışlar, deprem bölgesine ulaştırılmaya başlandı.
Giriş Tarihi: 09.02.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 18:06
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