09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Turkuvaz Medya'dan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine destek

Turkuvaz Medya'dan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine destek

Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7'lik 2 yıkıcı deprem ile bütün Türkiye'yi yasa boğan yüzyılın felaketi sonrası Turkuvaz Medya Grubu çalışanları depremzedeler için harekete geçti. Turkuvaz Medya grup şirketlerinden Kargom Sende öncülüğünde başlatılan yardım çalışmasında toplanan bağışlar, deprem bölgesine ulaştırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 09.02.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 18:06
  • 1
  • 7
Turkuvaz Medya’dan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine destek

Turkuvaz Medya Merkezi çalışanlarının, Kargom Sende'ye teslim ettiği, bağışlar görevlilerce türlerine göre ayrıştırıldı. Özellikle giysi ve tekstil malzemeleri görevliler tarafından tek tek incelenip kutulara tasnifleri yapıldı. Kargom Sende, Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının destekleri için toplanan yardım malzemeleri tırlarla Adana AFAD yetkililerine teslimatını gerçekleştirmek üzere yola çıkarıldı. Önceki gün ATV Müge Anlı ekibinin organizasyonuyla toplanan 300 tekerlekli sandalye, 10 jeneratör ve 20 büyük pakette giyim ve yaşam malzemeleri bir tırla bölgeye sevk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Turkuvaz Medya’dan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine destek

Kargom Sende Operasyon Merkezi Sorumlusu Kemal Çatalbaş, tüm grup şirket çalışanlarının depremzedelere gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasına canla başla destek verdiğini belirterek, "Ülkede yaşanan deprem faciasının üzüntüsünü hepimiz içimizde yaşıyor, destek vermek istiyoruz.

  • 3
  • 7
Turkuvaz Medya’dan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine destek

Depremzedelerimize yardım etmek amacı ile çalışanlarımızdan topladığımız yardım malzemelerini Kargom Sende'nin tırları ile Adana bölgeye gönderiyoruz. Başta Adil Işık ve birçok firmadan bu kampanyaya destek geldi. Örneğin 500 battaniye gönderdi. Paketleri tasnif ederken karşılaştığımız notlar bizi de duygulandırıyor. Arkadaşlarımız paket paket yardımlarını getiriyorlar. Ayni yardım olarak iletilen malzemeleri, paket veya kolilerle, içinde ne bulunduğu yazılı olarak teslim alıyoruz.

  • 4
  • 7
Turkuvaz Medya’dan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine destek

Bu da tasnifin daha kontrollü olmasını sağlıyor. Malzemeler ayrıştırılıp tırlara yüklenerek bugün günü AFAD işbirliğinde Adana Turkuvaz Bölge Müdürlüğü'ne gönderilecek.

  • 5
  • 7
Turkuvaz Medya’dan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine destek

SABAH Gazetesi'nin dağıtım organizesi ile yardımlar depremzedelere ulaştırılacak. Çarşamba günü Müge Anlı'nın organizasyonuyla toplanan yardımları, bir tırla göndermiştik. İkinci tırımızda bugün çıkacak." dedi.