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Türk güzel Ekin Su’dan İngiliz yıldızlara çağrı: Türkiye için şimdi destek olma zamanı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.02.2023
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Türk güzel Ekin Su’dan İngiliz yıldızlara çağrı: Türkiye için şimdi destek olma zamanı

İngiltere’nin gündemindeki Türk güzel Ekin Su’dan Türkiye'ye yardım için İngiliz yıldızlara çağrı yaptı. "Türkiye'ye sürekli gidip gelen birçok İngiliz yıldızın şimdi ülkem için yardım yapma zamanı" çağrısında bulunan güzel model ve oyuncu, depremzedeler için de 100 bin Sterlin bağış yapacağını açıkladı.

İngiltere'de katıldığı yarışmayı kazanarak bir anda ülkenin en popüler isimlerinden biri haline gelen Ekin Su Cülcüloğlu, Türkiye'yi felaket karşısında büyük bir üzüntü yaşadı. Türkiye'de olan akrabalarının birçoğunun depremden son anda kurtulduğunu söyleyen Türk güzel, önceki akşam da Sky News'in Türkiye'deki deprem bölgesinden yaptığı yayına Londra'dan canlı bağlandı.




100 BİN STERLİN SÖZÜ
- "Türkiye'ye sürekli gidip gelen birçok İngiliz yıldızın şimdi ülkem için yardım yapma zamanı" çağrısında bulunan güzel model ve oyuncu, depremzedeler için de 100 bin Sterlin bağış yapacağını açıkladı.




ACI HABERİ ALDI
Oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melisa Yıldırımer acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldırımer, "Maalesef ama maalesef kuzenim Berna Özkan ve eşi Hasan Özkan'ın acı haberini aldık. Dayım onları kendi elleriyle çıkarmış. Mekanı cennet olsun." diyerek depremde kuzenini kaybetmenin acısını yaşadı.




UMUT HEP VAR!
Sanatçı Karsu Dönmez, Hatay'da yaşayan amcası, kuzeni ve nenesi için yardım çağrısında bulunmuştu. Şarkıcının nenesi ve amcası bulundu. Ancak kuzenine hala ulaşılamadı. Yakınlarının bir kısmına ulaşan Dönmez'in kuzeni için hala umudu var.




KALPTEN DESTEK
Russell Crowe ve Dua Lipa gibi birçok dünyaca ünlü sanatçı, sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı. Bu isimler arasında Justin Bieber'ın model eşi Hailey Bieber da eklendi. Güzel model, Türkiye'deki acının görüntüsünü paylaşıp kırık kalp emojisiyle "Aman Allah'ım" yazıp üzüntüsünü dile getirdi.

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