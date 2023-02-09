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Milletvekilleri bir aylık maaşlarını bağışlayacak! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan çağrı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2023
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Milletvekilleri bir aylık maaşlarını bağışlayacak! TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan çağrı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine en az birer maaşlarını AFAD'a yardım olarak bağışlaması çağrısında bulundu. Şentop'un çağrısının ardından AK Partili milletvekilleri deprem bölgesi için en az bir maaş bağışta bulunacak.

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