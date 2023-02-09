CHP’den AFAD’a karşı bilinçli iftira çalışması! Sahne Özgür Özel’in! Afet bölgesindeki gönüllüleri enkazdan daha fazla yordular

13.5 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ

Depremin etkilendiği 10 ilin toplam nüfusu 13 milyon 421 bin. TÜİK verilerine göre, depremden etkilenen illerin son nüfus sayıları şöyle: Gaziantep-2 milyon 154 bin 51. Hatay- 1 milyon 686 bin 43. Adıyaman- 2 milyon 274 bin 106. Osmaniye- 559 bin 405. Diyarbakır-1 milyon 804 bin 880 bin. Kahramanmaraş- 1 milyon 177 bin 436. Malatya- 812 bin 580. Adıyaman- 635 bin 169,. Kilis-147 bin 919. Şanlıurfa- 2 milyon 170 bin 110.

CHP Grup Başvekili Özgür Özel, Elektrik Mühendisleri Odası'nın(EMO) çadır kentlerin elektrik tesisatlarının kurulmasına gönüllü olarak yardım etme talebinin AFAD tarafından reddedildiğini öne sürdü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Özel, "Elektrik Mühendisleri Odası'nın çadır/konteyner kentlerin tesisatı ve elektrifikasyonu için gönüllülük esasıyla destek verme taleplerinin AFAD tarafından reddedildiğini öğrendim. AFAD'ın kararı kabul edilemez. Gün husumet değil dayanışma günüdür. Karar gözden geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.