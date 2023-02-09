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Son dakika: Lider eşlerinden Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajları: Mümkün olan her şekilde yardıma hazırız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2023
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Son dakika: Lider eşlerinden Emine Erdoğan’a geçmiş olsun mesajları: Mümkün olan her şekilde yardıma hazırız

Son dakika haberleri... Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mehriban Aliyeva, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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