Deprem bölgelerine hayati ihtiyaçların sevkiyatı hız kesmiyor

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası Muğla Valiliği koordinesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığının desteği ile ambulans, iş makineleri, tıbbi yardım ve diğer yardım malzemeleri askeri gemilerle deprem bölgesine ulaştırılıyor.