Selçuk Bayktar'dan Kahramanmaraş depremi için dev yardım! Baykar ne kadar bağış yaptı?
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi için toplanan destek için harekete geçenlerden biri de Baykar oldu. Türk İHA'larının mucidi Bayraktar, toplam 355 milyon TL'lik yardım yaptıklarını duyurdu.
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi için toplanan destek için harekete geçenlerden biri de Baykar oldu. Türk İHA'larının mucidi Bayraktar, toplam 355 milyon TL'lik yardım yaptıklarını duyurdu.
Selçuk Bayraktar, "Depremin 3. gününde de tüm gücümüzle elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Dualarımız Milletimizle beraber." açıklamasında bulundu.
Resmi Telegram kanalında açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, "Devletimizin çağrısıyla, deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a, bugün 250 milyon TL'lik nakdi bağış yaptık. Şu ana dek bölgeye gönderdiğimiz yardım ve bağışlar toplamda 355 milyon TL'ye ulaştı. Her zaman Milletimizin yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız..." ifadelerine yer verdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ çekilişleri ERTELENDİ mi, hangi tarihe ertelendi? TOKİ İzmir, İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 7-14 ŞUBAT TOKİ KURA TARİHLERİ!
- Sosyal medya çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet neden yavaşladı, sorun ne zaman düzelecek? Instagram, Facebook...
- TİKTOK çöktü mü? 8 Şubat TİKTOK neden açılmıyor? Paylaşım ve bağlantı sorunu... Ne zaman düzelecek?
- Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı? Taha Duymaz son dakika yeni açıklama geldi mi?
- 8 Şubat Twitter erişim sorunu! Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? Twitter neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?
- DEPREM UYGULAMALARI | Telefonunuzda mutlaka bulunması gerek! Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar neler? iPhone, Android acil durum uygulamaları... AFAD, GÜVENDEYİM...
- EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak 2023?
- DEPREMZEDELERE 10.000 TL DESTEK! Başkan Erdoğan Duyurdu! Ödemeler ne zaman başlayacak? Hane başına nakit desteği nereden yapılacak?
- Anayasa 119.MADDE nedir? Anayasanın 119. maddesi neyi kapsar? Olağanüstü Hal kararları...
- 8-9 ŞUBAT İPTAL OLAN UÇUŞLAR | Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal oldu mu? THY, Pegasus, Anadolu Jet uçuş sorgulama ekranı
- YAŞAM ÜÇGENİ METODU AFAD | Nedir, Nasıl yapılır? Hayat üçgeni nasıl yapılır? Hayat kurtarır mı? Deprem anında en güvenilir yer neresi?
- DEPREMZEDELERE İKİ YENİ HİZMET! Ödemeler AFAD ve KIZILAY'a gidecek! e-DEVLET GÜVENLİ BAĞIŞ EKRANI! Kredi kartı, kan bağışı, yol tarifi..