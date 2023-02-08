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Selçuk Bayktar'dan Kahramanmaraş depremi için dev yardım! Baykar ne kadar bağış yaptı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2023
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Selçuk Bayktar’dan Kahramanmaraş depremi için dev yardım! Baykar ne kadar bağış yaptı?

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi için toplanan destek için harekete geçenlerden biri de Baykar oldu. Türk İHA'larının mucidi Bayraktar, toplam 355 milyon TL'lik yardım yaptıklarını duyurdu.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi için toplanan destek için harekete geçenlerden biri de Baykar oldu. Türk İHA'larının mucidi Bayraktar, toplam 355 milyon TL'lik yardım yaptıklarını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, "Depremin 3. gününde de tüm gücümüzle elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Dualarımız Milletimizle beraber." açıklamasında bulundu.

Resmi Telegram kanalında açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, "Devletimizin çağrısıyla, deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a, bugün 250 milyon TL'lik nakdi bağış yaptık. Şu ana dek bölgeye gönderdiğimiz yardım ve bağışlar toplamda 355 milyon TL'ye ulaştı. Her zaman Milletimizin yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız..." ifadelerine yer verdi.

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