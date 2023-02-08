08 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den akılalmaz uygulama! Halkın yardım kolilerine kendi afişini zorla bastırıyor

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den akılalmaz uygulama! Halkın yardım kolilerine kendi afişini zorla bastırıyor

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
ABONE OL
CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’den akılalmaz uygulama! Halkın yardım kolilerine kendi afişini zorla bastırıyor

Türkiye dört bir yandan depremin yaralarını sarmak için kol kola girdi. 7'den 70'e herkes deprem bölgelerine gönderilmek üzere elinden gelenleri yardım TIR'larına vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için insanlık vazifesini yerine getiriyor. Halk, sosyal medyada hızla yayılan CHP'li İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin yardım organizasyonunda uyguladığı skandal protokolün şokuyla sarsıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı yardım kolisini Ataşehir Belediyesi'ne teslim etmek istedi. CHP'li belediye ise koli getiren herkesin Belediye Başkanı Battal İlgezdi adına basılan afişin yardım kutularına yapıştırılmasını şart koştu. Aksi takdirde depremzedeler için getirilen kolilerin kabul edilmeyeceğini iddia eden vatandaşlar duruma isyan etti. Kısa süre içerisinde CHP'li Başkan İlgezdi'den açıklama bekleyen Ataşehir halkı, uygulanan protokolün skandal olduğu konusunda birleşti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA