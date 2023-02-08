08 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika: Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
ABONE OL
Son dakika: Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi olduğu iddia edilen Eray Ö. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcıvekiline ifade veriyor.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Eray Ö, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Zanlı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcıvekiline ifade veriyor.

Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 6 Şubat'ta hudut birlikleri tarafından yakalanmış, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince askeri birlikten teslim alınarak Ankara'ya getirilmişti.

PAZARTESİ GÜNÜ YAKALANDI

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalandı.

Eray Özyağcı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince askeri birlikten teslim alındı.

Zanlının Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

NELER YAŞANDI?

Son olarak 5 Ocak tarihinde Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan D.Ç, İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, tutuklu sayısı 10'a ulaşmıştı.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.

Sinan Ateş cinayetinde bir avukat tutuklandı SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE BİR AVUKAT TUTUKLANDI
Sinan Ateş cinayeti soruşturması hakkında açıklama SİNAN ATEŞ CİNAYETİ SORUŞTURMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA