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Kahramanmaraş depremi çalışmaları için iş makinalarını taşıyan ikinci gemi İskenderun'a gitti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2023
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Kahramanmaraş depremi çalışmaları için iş makinalarını taşıyan ikinci gemi İskenderun’a gitti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen bölgelerinden biri olan Hatay'a takvileyelerin devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, iş makinalarını taşıyan ikinci geminin de İskenderun'a gittiğini duyurdu.

Pendik Limanı'ndan kalkan iş makinaları ve yaşam malzemeleri taşıyan ikinci gemi, İskenderun Limanı'na ulaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda İstanbul'dan kalkan ikinci geminin de İskenderun Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Yerlikaya'nın paylaşımında, "13.00'te Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve İskenderun Limanı'na giden ikinci gemimiz Lider İlyas Ro-Ro taşıdığı 22 ağır iş makinesi yaşam malzemeleri taşıyan 4 TIR, Başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi" denildi.

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