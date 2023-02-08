Kahramanmaraş depremi çalışmaları için iş makinalarını taşıyan ikinci gemi İskenderun’a gitti

Yerlikaya'nın paylaşımında, "13.00'te Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve İskenderun Limanı'na giden ikinci gemimiz Lider İlyas Ro-Ro taşıdığı 22 ağır iş makinesi yaşam malzemeleri taşıyan 4 TIR, Başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi" denildi.