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Deprem bölgesinde ailesi bulunamayan çocuklar ile ilgili Bakan Yanık'tan açıklama!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Deprem bölgesinde ailesi bulunamayan çocuklar ile ilgili Bakan Yanık’tan açıklama!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde yapılan arama-kurtarma çalışmalarında bulunan çocukların Bakanlığın kontrolünde bulunduğunu bildirdi.

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