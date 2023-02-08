İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi doktorundan deprem bölgesine önemli uyarı! Katmanlı kalın kıyafetler giyin
Kahramanmaraş merkezli deprem toplam 10 ilde hissedilirken, birçok bölgede yıkımlar gerçekleşti. İlk anda kurtarılan isimler İstanbul'daki hastanelere sevk edildi. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Gökhan Eyüpoğlu, tedavilerin devam ettiğini söyledi. Deprem bölgesindekiler için önemli uyarılarda bulunan Eyüpoğlu, "Vatandaşların katmanlı bir şekilde kalın kıyafet giymelerini el ve ayaklarını kurutmalarını öneririm" dedi.
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görevli Acil Tıp ve İlk Yardım Uzmanı Doktor Gökhan Eyüpoğlu, deprem bölgesinden getirilen ve bazıları yoğun bakımda bulunan yaralıların tedavilerinin sürdüğünü belirtti.
Dr. Eyüpoğlu, bölgede bulunan depremzedelere de hipotermi uyarısında bulunarak, "Oradaki tüm vatandaşlar için biz mümkün mertebe vatandaşlardan katmanlı bir şekilde kalın kıyafet giymelerini el ve ayaklarını kurutmalarını ve buna çabalamalarını öneririm" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, beton yığınları arasından çıkarılan yaralı depremzedelerden 265'i de İstanbul'a getirilerek kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Bazı depremzedeler ise İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Durumu kritik olanlar yoğun bakım servisine alındı.
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görevli Acil Tıp ve İlk Yardım Uzmanı Doktor Gökhan Eyüpoğlu da yaralı depremzedelerin son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.
Deprem anından itibaren muhtemel bir duruma karşı hazırlıklara başladıklarını söyleyen Doktor Eyüpoğlu, "Öncelikle milletimizin tekrar başı sağ olsun bu vesileyle hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem anından itibaren hastanemizde olası gelebilecek depremzedeler için hazırlıklar başladı ve ilk günden itibaren hava ambulansı ile İstanbul'a nakiller başladı. İstanbul'a getirilen hastalar havaalanlarında 112 komuta merkezi komutasında triaj yapılmakta ve hastanelere dağıtılmaktadır" dedi.
DEPREMZEDELERE HİPOTERMİ UYARISI
Yaralı depremzedelere nasıl müdahale edildiğini anlatan ve hipotermi konusunda da uyarılarda bulunan Eyüpoğlu, "Acil servisimizde değerlendirmesi yapılıyor, yapıldıktan sonra ameliyat gerekenler acilen ameliyata alınmakta servis yatışı gereken de servisi yapılmakta ve maalesef asıl önemli bir kısmı da yoğun bakımlarınıza yatırılmaktadır. Bu durumda depremzedeler için gördüğümüz iki önemli yaralanma çeşidi var ezilmeye ve crush sendromları maalesef hipotermi yaralanmaları ezilmeler ile ilgili kısaca şöyle bilgi vermek istiyorum. Bu tür yaralanmalarda kişilerde böbrek fonksiyon bozuklukları elektrolit bozuklukları ve kol ve bacaklarda ödem şişlik görülür. Şu anda deprem bölgesinde olan ve belki de hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmamış kendini iyi hisseden hastalarımız olabilir. Bu vatandaşların özellikle kol ve bacaklarında şişme ödem ve hissizlik olduğun zaman veya idrar miktarlarında azalma hissettikleri zaman mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları ve bu kol bacak yaralanmalarını basit olarak düşünmemelerini öneriyorum hipotermide. Maalesef kış aylarında bir deprem oldu. Dolayısıyla hipotermi oradaki tüm vatandaşlar için bir risk. Oradaki tüm vatandaşlar için biz mümkün mertebe vatandaşlardan katmanlı bir şekilde kalın kıyafet giymelerini el ve ayaklarını kurutmalarını ve buna çabalamalarını öneririm. Özellikle ıslak kıyafetler ve ıslak çorapların mümkünse değiştirilmesini öneririm. Tekrar milletimizin başı sağ olsun" dedi.
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