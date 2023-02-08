8 Şubat Twitter erişim sorunu! Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? Twitter neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?

"Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? Twitter neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Twitter'da erişimde yavaşlama olduğu iddia edildi. Kullanıcılar uygulamada sorun olup olmadığını merak ediyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? Twitter neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?