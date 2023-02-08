8 Şubat Twitter erişim sorunu! Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? Twitter neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?
GÜNDEM ahaber.com.tr
"Twitter çöktü mü, neden yavaşladı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Twitter'da erişimde yavaşlama olduğu iddia edildi. Kullanıcılar uygulamada sorun olup olmadığını merak ediyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? Twitter neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?
"Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? Twitter neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Twitter'da erişimde yavaşlama olduğu iddia edildi. Kullanıcılar uygulamada sorun olup olmadığını merak ediyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? Twitter neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?
TWITTER ÇÖKTÜ MÜ? TWITTER'DA ERİŞİM SORUNU MU VAR?
Yaşanan arızaları ve kesintileri bildiren internet sitesi Downdetector'e göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.
TWITTER'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Söz konusu problemlerin neden kaynaklandığı şimdilik bilinmiyor. Fakat kısa zamanda sorunun çözülmesi bekleniyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı? Taha Duymaz son dakika yeni açıklama geldi mi?
- 8 Şubat Twitter erişim sorunu! Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? Twitter neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?
- DEPREM UYGULAMALARI | Telefonunuzda mutlaka bulunması gerek! Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar neler? iPhone, Android acil durum uygulamaları... AFAD, GÜVENDEYİM...
- EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak 2023?
- DEPREMZEDELERE 10.000 TL DESTEK! Başkan Erdoğan Duyurdu! Ödemeler ne zaman başlayacak? Hane başına nakit desteği nereden yapılacak?
- Anayasa 119.MADDE nedir? Anayasanın 119. maddesi neyi kapsar? Olağanüstü Hal kararları...
- 8-9 ŞUBAT İPTAL OLAN UÇUŞLAR | Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal oldu mu? THY, Pegasus, Anadolu Jet uçuş sorgulama ekranı
- YAŞAM ÜÇGENİ METODU AFAD | Nedir, Nasıl yapılır? Hayat üçgeni nasıl yapılır? Hayat kurtarır mı? Deprem anında en güvenilir yer neresi?
- DEPREMZEDELERE İKİ YENİ HİZMET! Ödemeler AFAD ve KIZILAY'a gidecek! e-DEVLET GÜVENLİ BAĞIŞ EKRANI! Kredi kartı, kan bağışı, yol tarifi..
- Emincan Kocabaş kimdir, kaç yaşında nereli? 7.7'lik depremde enkaz altında kalan Milli Voleybolcudan acı haber geldi!
- 3. seviye Acil Durum nedir? Üçüncü seviye acil durum ne anlama geliyor? DSÖ'den son dakika deprem kararı!
- Türkiye 3 metre nereye kaydı? 7.7'lik Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye kaydı mı? Hangi yöne hareket etti?