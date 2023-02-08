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8 Şubat Twitter erişim sorunu! Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? Twitter neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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8 Şubat Twitter erişim sorunu! Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? Twitter neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?

"Twitter çöktü mü, neden yavaşladı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Twitter'da erişimde yavaşlama olduğu iddia edildi. Kullanıcılar uygulamada sorun olup olmadığını merak ediyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? Twitter neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?

"Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? Twitter neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Twitter'da erişimde yavaşlama olduğu iddia edildi. Kullanıcılar uygulamada sorun olup olmadığını merak ediyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? Twitter neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ? TWITTER'DA ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Yaşanan arızaları ve kesintileri bildiren internet sitesi Downdetector'e göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Söz konusu problemlerin neden kaynaklandığı şimdilik bilinmiyor. Fakat kısa zamanda sorunun çözülmesi bekleniyor.

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