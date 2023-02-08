Sosyal medya çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet neden yavaşladı, sorun ne zaman düzelecek? Instagram, Facebook...
"Sosyal medya çöktü mü, neden yavaşladı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son saatlerde bazı sosyal medya uygulamalarında yavaşlama iddia ediliyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Peki, Sosyal medya çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet neden yavaşladı, sorun ne zaman düzelecek? Instagram, Facebook...
"Sosyal medya çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet neden yavaşladı, sorun ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son saatlerde bazı sosyal medya uygulamalarında yavaşlama iddia ediliyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Peki, Sosyal medya çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet neden yavaşladı, sorun ne zaman düzelecek? Instagram, Facebook...
TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? TWİTTER'A NEDEN GİRİLMİYOR?
Şu an Türkiye genelinde bir Tiktok'a erişim sorunu yaşanmakta. Peki, Tiktok'a neden yavaşladı?
Tiktok'un resmi bir açıklaması yok. Haberimizi açıklama geldiğinde güncelleyeceğiz.
TIKTOK NE ZAMAN DÜZELECEK?
8 Şubat 2023 saat 16.20 sularında Tiktok'a erişim sorunu hala devam ediyor.
Erişim sorunu bittiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.
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