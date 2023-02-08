"Sosyal medya çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet neden yavaşladı, sorun ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son saatlerde bazı sosyal medya uygulamalarında yavaşlama iddia ediliyor. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Peki, Sosyal medya çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet neden yavaşladı, sorun ne zaman düzelecek? Instagram, Facebook...