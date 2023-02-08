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Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'deki deprem için en yüksek seviye olan '3. Seviye Acil Durum' ilan etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2023
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Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’deki deprem için en yüksek seviye olan ’3. Seviye Acil Durum’ ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, dün DSÖ’nün Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan ‘3. Seviye Acil Durum’ ilan ettiklerini duyurdu.

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