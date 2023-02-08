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AFAD'dan depremde yaşamını yitirenlerin kimliklendirme ve defin hizmetleri hakkında açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2023
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AFAD’dan depremde yaşamını yitirenlerin kimliklendirme ve defin hizmetleri hakkında açıklama

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Binlerce kişi hayatını kaybederken AFAD'dan depremde yaşamını yitirenlerin kimliklendirme ve defin hizmetleri hakkında açıklama geldi.

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