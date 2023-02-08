İtalya ve Tayvan’dan Türkiye’ye vefa desteği! 1999 depremi ve koronavirüsle mücadele dönemleri unutulmadı

İSRAİL: 150 kişiden oluşan ve aralarında arama kurtarma ekipleri ve sağlık personelinin de bulunduğu ekip Türkiye'ye gönderildi.

İSPANYA: 85 kişiden oluşan iki arama kurtarma ekibi gönderildi. Kurtarma çalışmalarına yardım için 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi. İspanya hükümeti, deprem bölgesinde sahra hastanesi kuracağını duyurdu.

FRANSA: Türkiye'ye gönderilmek üzere 139 kişilik iki ekip yola çıktı. İsviçreli ve Fransız gönüllülerden oluşan Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR-GIS) isimli arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.