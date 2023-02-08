İtalya ve Tayvan'dan Türkiye'ye vefa desteği! 1999 depremi ve koronavirüsle mücadele dönemleri unutulmadı
Dünya Türkiye'deki deprem felaketiyle mücadele için tek yürek oldu. Tayvan, 1999'daki depremde kendilerine yardım eden Türkiye'yi unutmadı ve arama kurtarma ekibini "1999'un teşekkürü olarak burada bulunuyoruz" mesajıyla gönderdi. İtalya ise koronavirüs salgını döneminde "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" notuyla yardım eden Türkiye'ye aynı mesajla destek oldu.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'a gelen Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, 1999'da ülkelerinde yaşanan depremde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür için yardıma koştuklarını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından destek için Tayvanlı 44 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye geldi. Kurtarma faaliyetlerinde gerekli araç gereç ve arama köpekleriyle gelen ekip, Adıyaman'da çalışmalarına başladı.
Ekipler, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor. Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, Tayvan'da 1999 yılındaki büyük depremin ardından Türkiye'den ekiplerin yardıma geldiğini anımsattı.
Yardımları için Türkiye'ye teşekkür eden Chun, "Biz de şimdi hemen geldik. Yardıma koştuk. 1999'un teşekkürü olarak burada bulunuyoruz. Biz arama kurtarmayı Türk ekipleri sayesinde öğrendik. Bu, Türkiye'ye ilk gelişimiz." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli ve yardım gönderdi. İtalya da bu ülkelerden bir tanesi.
İtalya Büyükelçiliği, deprem bölgesine yapılan yardımları paylaştığı sosyal medya gönderisinde, Türkiye'nin COVID-19 pandemi döneminde İtalya'ya yolladığı yardım paketlerinin üzerindeki cümleyi kullandı:
"Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var."
DÜNYA TÜRKİYE İÇİN SEFERBER OLDU
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası San Francisco ve Silikon Vadisi'nde Türkiye'ye gönderilmek üzere yardım malzemeleri toplandı.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği koordinasyonunda toplanan ve Türk Hava Yolları lojistik hizmeti ile ulaştırılacak yardımlara San Francisco ve Silikon Vadisi'ndeki sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
ABD'nin San Francisco ve körfezinde bulunan sivil toplum kuruluşlarından ve depremzedelere yardım eli uzatmak isteyen gönüllülerden alınan yardım malzemeleri, Silikon Vadisi Diyanet Merkezi, Zekat Foundation of America ve Hidaye Foundation depolarında toplanarak Türkiye'deki afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlandı.
Suriye asıllı Basil Hashim, Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurları için bu organizasyonlar sayebinde yardım gönderebildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.
Arkadaşıyla iki araçla yardım malzemeleri getiren Ahıska Türkü Nur Muhammed, "Duyduğumuzda çok üzüldük ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah kısa zamanda atlatırlar." şeklinde konuştu.
Çocuk bezi, çocuk giysileri ve battaniye getirdiğini dile getiren Lena Naboulsi ise, "Türkiye ve Suriye'de olanlar için çok üzgünüz ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Eşi ve çocuğu ile yardıma koşan Azerbaycanlı Elnur İbrahimov da "Kardeşlerimizin yanındayız, çok üzüldük, Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.
HIRVATLAR ADANA'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışması için Hırvatistan'dan gelen ve Bolu'da mola veren 40 kişilik ekip, Adana'ya doğru yola çıktı.
Arama kurtarma çalışması için kara yoluyla Türkiye'ye gelen Hırvatistan Sivil Savunmaya bağlı 3 kamyon, 1 kamyonet, 5 minibüs ve 3 hafif ticari olmak üzere 12 araç ve 40 kişilik ekip, gece Bolu'da mola verdi.
Karaçayır Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde konaklayan ekiptekiler, sabah saatlerinde araçlarına yakıt aldıktan sonra polis ekipleri eskortluğunda hareket etti.
Hırvat arama kurtarma ekibi, görevlendirildikleri Adana'da çalışmalara katılacak.
KAZAKİSTAN'IN 2. EKİBİ DE TÜRKİYE'DE
Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinde yer almak için 60 kişilik ekibi ve malzemeleri taşıyan uçak Astana'dan Gaziantep'e doğru havalandı.
Gönderilen ikinci arama kurtarma ekibinde, uluslararası düzeyde deneyime sahip kurtarma personelleri, sağlık çalışanları ve özel eğitimli köpekler yer alıyor.
Aynı zamanda ekip, 150'ye yakın acil kurtarma ekipmanı ve 160'tan fazla tıbbi malzeme götürüyor.
Söz konusu arama kurtarma ekibi, Gaziantep'te çalışmalar yapan ilk ekibe dahil olacak.
Kazakistan'ın gönderdiği 41 kişilik ilk arama kurtarma ekibi, dün, Gaziantep'te arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı.
İSRAİL: 150 kişiden oluşan ve aralarında arama kurtarma ekipleri ve sağlık personelinin de bulunduğu ekip Türkiye'ye gönderildi.
İSPANYA: 85 kişiden oluşan iki arama kurtarma ekibi gönderildi. Kurtarma çalışmalarına yardım için 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi. İspanya hükümeti, deprem bölgesinde sahra hastanesi kuracağını duyurdu.
FRANSA: Türkiye'ye gönderilmek üzere 139 kişilik iki ekip yola çıktı. İsviçreli ve Fransız gönüllülerden oluşan Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR-GIS) isimli arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.
YENİ ZELANDA: Gıda, çadır ve battaniye gibi malzemelerin yanı sıra tıbbi yardım ve psikolojik destek sağlamak üzere Türk Kızılay'a 632 bin dolar, Suriye Arap Kızılayı'na da 316 bin dolar yardımda bulundu.
EL SALVADOR: Devlet Başkanı Bukele, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yardım kararı aldı.
MALTA: Arama kurtarma ekibi Türkiye'ye hareket etti.
FİLİSTİN: Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek verileceğini duyurdu.
MALEZYA: 70 kişilik arama kurtarma ekibi, depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla Türkiye'ye hareket etti.
MEKSİKA: Kurtarma ekibi ve malzemeler gönderdi.
AVUSTURYA: 84 asker göndermeyi teklif etti.
MEKSİKA: Kurtarma ekibi ve malzemeler gönderdi.
AVUSTURYA: 84 asker göndermeyi teklif etti.
KENYA'DAN TÜRKİYE İÇİN YARDIM KAMPANYASI
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı.
Kenya Dışişleri Bakanı Alfred Mutua, yaptığı açıklamada, Kenyalıları yardım kampanyasına katılmaya davet etti.
Kenyalıları, Türkiye'de depremlerden etkilenen bölgeler için maddi yardımların yanı sıra gıda, kıyafet ve ilaç gibi yardım malzemeleri bağışlamaya çağıran Mutua, kısa süre içinde yardım toplama noktaları oluşturacaklarını kaydetti.
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılacak bir ekip de hazırladıkları bilgisini paylaşan Mutua, "Devam eden çalışmalara destek vermek için diğer ülkelerle koordineli çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Mutua, yaralılara destek için doktor ve hemşire başta olmak üzere sağlık çalışanlarına da Türkiye'ye giderek çalışmalara destek olma çağrısı yaptı.
KENYALI MÜSLÜMANLARDAN TÜRKİYE İÇİN KAMPANYA
Kenya'nın başkenti Nairobi'de faaliyet gösteren çatı kuruluşlardan Jamia Camisi Komisyonu da Türkiye'de depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.
Komisyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "El ele verip Türkiye'deki kardeşlerimize destek olalım." ifadesi kullanıldı.
AZERBAYCAN OLAĞANÜSTÜ HALLER BAKANLIĞININ 13 ARAÇLIK KONVOYU DA YOLDA
Azerbaycan halkı, Türkiye'deki depremlerden etkilenenlere destek olmak için gece geç saatlere kadar topladıkları yardımı araçlarla Türkiye'ye gönderdi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının 260 çadır, 300 yatak, 2 jeneratör, 8 bin giysi, 20 bin çorap, 350 masa, bin sandalye, 5 bin havlu ve diğer malzemelerden oluşan 13 araçlık konvoyu da Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek yağıyor. Azerbaycan'daki hayırseverler, Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarının desteğiyle başlatılan "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu" yardım kampanyası çerçevesinde Türkiye'deki depremzedeler için gece geç saatlere kadar yardım topladı. Battaniye, yorgan, ısıtıcı, giysi, ayakkabı ve erzaklar yardım toplama noktasına getirilerek kolilere yerleştirildi. Depremzedeler için gece geç saatlere kadar toplanan yardımlar, tırlara yüklendikten sonra Türkiye'ye gönderilmek üzere yola çıkarıldı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremin etkilerinin ortadan kaldırılması için Bakanlığın 13 araçtan oluşan insani yardım konvoyunun Türkiye'ye gönderildiği bildirildi. Konvoyda, depremzedeler için 260 çadır, 300 yatak, 2 jeneratör, 8 bin giysi, 20 bin çorap, 350 masa, bin sandalye, 5 bin havlu ve diğer malzemeler bulunduğu kaydedildi.
İNGİLTERE'DEKİ TÜRKLER DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU
İngiltere'de yaşayan Türkler, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından İngiltere'de yaşayan Türkler de depremzedeler için seferber oldu. Newcastle şehrinde başlatılan kampanyaya birçok kişi bağış yaparken, bazı esnaf da birkaç günlük cirolarını depremzedelere ulaştıracakları sözünü verdi. Kampanyaya destek veren Türkler, Newcastle Türk Topluluğu Merkezinde bir araya gelirken, başta BBC olmak üzere İngiliz medyası da yardım organizasyonuna büyük ilgi gösterdi.
Kampanyanın öncülüğünü yapan Newcastle MÜSİAD Başkanı Şahin Gülmen, depremi haber aldığını anı anlatarak, "Ben sabah namazına geldim camiye. Hocamız Yasin okuyordu. Dua ederken 'Depremde hayatını kaybedenler için' deyince, ben acaba diğer depremlerde ölenler mi diye düşündüm. Sonra hocamız 'Türkiye'de deprem oldu, duymadın mı?' dedi. Sonra telefondan baktık ki bayağı büyük bir şey. Sonra bölgemizdeki topluluk başkanlarıyla telefonlaştık. Burada toplandık. Ne yapabiliriz diye istişare yaptık. Arkadaşlarımız gönüllü olarak çalışıyorlar. Bölgemizdeki medya kuruluşları da bizimle röportaj yapıp destek vereceklerini söylediler. Yıkık binaların altında kalan, evsiz kalan insanlarımıza bir nebze olsun yardım edebilmek bizim için çok büyük mutluluk. Av vah ile bir şey olmuyor. Uğraşmamız lazım, insanlara maddi-manevi her yönden ulaşmamız lazım" ifadelerini kullandı.
25 yıldır Newcastle'da yaşayan ve bu şehirdeki insanların üye olduğu Facebook grubunun yöneticisi olan İlhan Özcan ise, "Sabah uyandığımda deprem olduğunu duydum. Ama büyüklüğünün farkına daha sonra vardım. Sonra dernek başkanlarımız Şahin Bey ve Metin Bey aradı. Acil toplantı yaptık bu salonda. Birkaç dernek başkanı daha geldi. İnsanlara maddi-manevi nasıl yardım yapabiliriz diye konuştuk. Sonra alınan kararlarla bir banka hesabı açtık. Sonra yerel gazete ve televizyonlara haber verildi. Onlar ve sosyal medya aracılığıyla insanlara ulaştık ve bir şekilde yardım toplamaya çalışıyoruz. Bugünden itibaren bizimle kontakt kuran insanlar, AFAD'ın acil ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri göndermeye başlayacaklar. Bebek mamaları, bebek elbiseleri, ceketler, battaniyeler, şarj aletleri. İhtiyaç listesinde yer alan birçok şey gelecek" dedi.
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