Afet bölgesi Elbistan’da yardımlar dağıtılıyor! Yardım TIR’larının biri gidiyor biri geliyor

Elbistan yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Elbistan Fen Lisesi Spor Salonu'nda kurulan yardım merkezinde 'Bir şeye ihtiyacı olan var mı?' sorusu yükseliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar burada toplanıyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ulaştırılıyor. Bölgeye yardım TIR'larının biri gidiyor biri geliyor.