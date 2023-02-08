Afet bölgesi Elbistan’da yardımlar dağıtılıyor! Yardım TIR’larının biri gidiyor biri geliyor
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremin merkezi olan Elbistan’da arama kurtarma çalışmaları devam ederken vatandaşlar için de bölgeye gelen yardımlar dağıtılıyor. O noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Samet Öztay anlattı.
Elbistan yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Elbistan Fen Lisesi Spor Salonu'nda kurulan yardım merkezinde 'Bir şeye ihtiyacı olan var mı?' sorusu yükseliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar burada toplanıyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ulaştırılıyor. Bölgeye yardım TIR'larının biri gidiyor biri geliyor.
A Haber muhabiri Samet Öztay'ın aktardıkları:
"Gelen yardım malzemeleri buraya indiriliyor. Özellikle kuru gıda, temizlik malzemeleri ve battaniye kadar her şey burada toplanıp dağıtılıyor. Bölgeye çuvallarla patatesler ve soğanlar geliyor. Hazır yiyecekler de gelen yardımlar içinde yer alıyor.
Çocuklar için özellikle meyve suları, sütler ve bezler gönderilmiş durumda. Depremzedeler buraya gelerek ihtiyacı olanları gelip alabiliyor. Spor salonunun arkasından yeni yardımlar geliyor ön taraftan ise vatandaşlara dağıtılıyor. Bölgede çok hızlı bir çalışma yürütülüyor.
Bölgede temizlik malzemelerine de ihtiyaç duyuluyor. Bölgede ilk zaman su bulmak oldukça zordu ancak şu anda gelen yardımlarla beraber bu sıkıntı aşıldı. Bölgede koordinasyon arttıkça ve Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar geldikçe vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor ve depremzedelerin yaraları hızla sarılmaya çalışılıyor.
Depreme uykuda yakalanlar ya da son anda çıkan vatandaşlar buraya gelerek giyim ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor. Ayakkabı bile alamadan çıkan vatandaşlar için burada ayakkabı yardımı yapılıyor. Botlar, montlar ve battaniyeler vatandaşlara dağıtılıyor. Kolilerle gelen eşyalar sınıflandırıldıktan sonra dağıtımı yapılıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YAŞAM ÜÇGENİ METODU AFAD | Nedir, Nasıl yapılır? Hayat üçgeni nasıl yapılır? Hayat kurtarır mı? Deprem anında en güvenilir yer neresi?
- DEPREMZEDELERE İKİ YENİ HİZMET! Ödemeler AFAD ve KIZILAY'a gidecek! e-DEVLET GÜVENLİ BAĞIŞ EKRANI! Kredi kartı, kan bağışı, yol tarifi..
- Emincan Kocabaş kimdir, kaç yaşında nereli? 7.7'lik depremde enkaz altında kalan Milli Voleybolcudan acı haber geldi!
- 3. seviye Acil Durum nedir? Üçüncü seviye acil durum ne anlama geliyor? DSÖ'den son dakika deprem kararı!
- Türkiye 3 metre nereye kaydı? 7.7'lik Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye kaydı mı? Hangi yöne hareket etti?
- EKPSS tercih ne zaman 2023? EKPSS tercih sonuçları AÇIKLANDI mı, atamalar ne zaman? ENGELLİ PERSONEL ALIMI ÖSYM!
- Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi? 13-20 Şubat okullar açılacak mı? Deprem sonrası eğitime ne kadar ara verildi? Kayseri, Diyarbakır, Malatya...
- Türkiye'ye deprem yardımı yapan ülkeler | 2023 Kahramanmaraş depreminde hangi ülke ne kadar yardım gönderdi?
- Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Bina hasar tespiti nereye başvurulur? Depremde hasar gören evler için...
- Deprem Bölgesi GÖNÜLLÜ OLMA FORMU | Kızılay, AFAD, AHBAP, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? 2023 başvuru şartları neler?
- DASK POLİÇE GÖRÜNTÜLEME | DASK neyi kapsar? Deprem sigortası nasıl yapılır, ne işe yarar? Zorunlu deprem sigortası detaylar...
- YKS 2023 ne zaman? YKS sınavı ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM Üniversite sınav ve başvuru tarihleri...