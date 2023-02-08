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Afet bölgesi Elbistan’da yardımlar dağıtılıyor! Yardım TIR’larının biri gidiyor biri geliyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Afet bölgesi Elbistan’da yardımlar dağıtılıyor! Yardım TIR’larının biri gidiyor biri geliyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremin merkezi olan Elbistan’da arama kurtarma çalışmaları devam ederken vatandaşlar için de bölgeye gelen yardımlar dağıtılıyor. O noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Samet Öztay anlattı.

Elbistan yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Elbistan Fen Lisesi Spor Salonu'nda kurulan yardım merkezinde 'Bir şeye ihtiyacı olan var mı?' sorusu yükseliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar burada toplanıyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ulaştırılıyor. Bölgeye yardım TIR'larının biri gidiyor biri geliyor.

A Haber muhabiri Samet Öztay'ın aktardıkları:

"Gelen yardım malzemeleri buraya indiriliyor. Özellikle kuru gıda, temizlik malzemeleri ve battaniye kadar her şey burada toplanıp dağıtılıyor. Bölgeye çuvallarla patatesler ve soğanlar geliyor. Hazır yiyecekler de gelen yardımlar içinde yer alıyor.

Çocuklar için özellikle meyve suları, sütler ve bezler gönderilmiş durumda. Depremzedeler buraya gelerek ihtiyacı olanları gelip alabiliyor. Spor salonunun arkasından yeni yardımlar geliyor ön taraftan ise vatandaşlara dağıtılıyor. Bölgede çok hızlı bir çalışma yürütülüyor.

Bölgede temizlik malzemelerine de ihtiyaç duyuluyor. Bölgede ilk zaman su bulmak oldukça zordu ancak şu anda gelen yardımlarla beraber bu sıkıntı aşıldı. Bölgede koordinasyon arttıkça ve Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar geldikçe vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor ve depremzedelerin yaraları hızla sarılmaya çalışılıyor.

Depreme uykuda yakalanlar ya da son anda çıkan vatandaşlar buraya gelerek giyim ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor. Ayakkabı bile alamadan çıkan vatandaşlar için burada ayakkabı yardımı yapılıyor. Botlar, montlar ve battaniyeler vatandaşlara dağıtılıyor. Kolilerle gelen eşyalar sınıflandırıldıktan sonra dağıtımı yapılıyor."

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