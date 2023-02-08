3. seviye acil durum nedir? 3. seviye acil durum ne anlama geliyor? DSÖ’den son dakika deprem kararı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilimizde büyük oranda yıkıma sebep oldu. Kahramanmaraş'ta ve Gaziantep'te meydana gelen depremin ardından AFAD, depremin seviyesini 4.seviye olarak açıklamıştı. DSÖ, Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan "3. Seviye Acil Durum" ilan etti. Peki 3. seviye acil durum nedir, ne analma geliyor?