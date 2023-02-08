Emincan Kocabaş kimdir, kaç yaşında nereli? 7.7'lik depremde enkaz altında kalan Milli Voleybolcudan acı haber geldi!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem 10 ili etkiledi. Deprem sonrası binlerce bina yıkılırken enkaz altında kalan 25 yaşındaki Eskişehirli milli voleybolcu Emincan Kocabaş'tan acı haber geldi. Peki Emincan Kocabaş kimdir, kaç yaşında nereli?
Emin Kocabaş kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. Meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası binlerce bina yıkıldı. Depremzedeleri aram kurtarma çalışmaları sürerken bir acı haberde milli voleybolcu Emincan Kocabaş'tan geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde forma giyen 25 yaşındaki milli voleybolcu Emincan Kocabaş, otel enkazında kalarak yaşamını yitirdi. İşte detaylar...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, bir üzücü haber de Malatya'dan geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde forma giyen 25 yaşındaki milli voleybolcu Emincan Kocabaş, otel enkazında kalarak yaşamını yitirdi.
ACI HABER YIKTI
Milli sporcunun ölümü memleketi Eskişehir'i de yasa boğdu. Emincan Kocabaş, oynadığı takımda 26 numaralı formayı giyiyordu. Emincan Kocabaş, Milli Takım ile 2013'teki İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele etmiş ve madalya kazanmıştı.
DEPREM SON DURUM!
İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı (AFAD) Yunus Sezer, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerle ilgili AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Depremlerde 2 bin 921 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 15 bin 834 kişinin yaralandığını açıklayan Sezer, 65 ülkeden de yardım ve destek talebi olduğu bilgisini paylaştı. Sezer, söz konusu ülkelerden gelecek ekiplerin, planlar doğrultusunda afet bölgelerine nakledileceğini kaydetti.
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- Emincan Kocabaş kimdir, kaç yaşında nereli? 7.7'lik depremde enkaz altında kalan Milli Voleybolcudan acı haber geldi!
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