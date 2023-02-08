Emincan Kocabaş kimdir, kaç yaşında nereli? 7.7’lik depremde enkaz altında kalan Milli Voleybolcudan acı haber geldi!

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerle ilgili AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Depremlerde 2 bin 921 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 15 bin 834 kişinin yaralandığını açıklayan Sezer, 65 ülkeden de yardım ve destek talebi olduğu bilgisini paylaştı. Sezer, söz konusu ülkelerden gelecek ekiplerin, planlar doğrultusunda afet bölgelerine nakledileceğini kaydetti.