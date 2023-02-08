Deprem bölgelerinde yollar kapalı mı? İşte il il son durum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) hem depremlerden zarar gören hem de kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları trafiğe açmak için 24 saat esasıyla çalışma sürdürüyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü hem Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören yolları hem de kar ve tipi nedeniyle kapananları ulaşıma açmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.
Çalışmalara 14 bin kişilik personel katılıyor. Bu kapsamda, deprem bölgesinde 660 personel, 783 makine ve ekipmanla görev alıyor. Deprem bölgesine tüm yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılması amacıyla ülke genelindeki tüm otoyollar (Yap-işlet-devret otoyolları dahil) ücretsiz hizmet veriyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun deprem nedeniyle trafiğe kapanan Bahçe-Gaziantep kesimi taşıt trafiğine açıldı. Malatya-Kahramanmaraş aksının Erkenek Tüneli ile Gölbaşı Geçişi arasında ise depremde oluşan hasar nedeniyle ulaşım yapılamıyor. Birinci alternatif olarak Malatya-Darende ayrımı-Elbistan-Göksun-Kahramanmaraş yolundan, ikinci alternatif olarak Malaya-Elazığ-Ergani-Siverek-Kahta-Adıyaman güzergahı kullanılarak ulaşım sağlanabiliyor.
Hatay-Reyhanlı güzergahı depremde meydana gelen hasar nedeniyle trafiğe kapanırken sürücüler Hatay-Kırıkhan-Reyhanlı güzergahına yönlendiriliyor.
Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a, görevli araçlar dışında 48 saat boyunca araç girişine izin verilmeyecek.
KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Karayolları Genel Müdürlüğü, toplam 68 bin 700 kilometrelik yol ağında kar mücadelesi çalışmalarını 450 kar mücadele merkezi üzerinden 11 bin 490 makine ve ekipman ile 13 bin 52 kişilik personelle gerçekleştiriliyor.
Çalışmalarda kullanılmak üzere 610 bin ton tuz, 410 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 17 bin 100 ton tuz çözeltisi ile 132 ton üre, karla mücadele merkezlerinde depolandı. Ayrıca, yollarda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 851 kilometre kar siperi yapıldı.
Genel Müdürlük bünyesinde kurulan karla mücadele merkezinde güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip ediliyor.
Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla Genel Müdürlük ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen 1280 karla mücadele aracı kameralarla, 4 bin karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda hemen müdahale edilerek ilgililerle koordinasyon sağlanıyor.
KAR VE TİPİNİN ETKİLİ OLDUĞU YOL GÜZERGAHLARI
Tüm yurdu etkisi altına alan yağışlardan etkilenen Konya-Ereğli, Kırşehir-Yozgat, Pülümür-Tunceli yolları, ekiplerin karla mücadele çalışmaları sonunda tüm araçlar için trafiğe açıldı.
Konya-Kulu Kavşağı arasında trafik akışı tek şeritten gidiş-geliş şeklinde kontrollü sağlanırken Konya-Aksaray yolu trafiğe kapalı durumda bulunuyor.
Karaman-Mut (Sertavul Geçidi) ve Divriği–Arapgir yolları trafiğe kapanırken Kayseri-Pınarbaşı-Sarız ve Sivas–Ulaş-Kangal-Alacahan yollarında tır geçişlerine izin verilmiyor.
YOLA ÇIKACAKLARA HAYATİ UYARILAR
KGM, seyahat edecek sürücüleri, yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında bilgi sahibi olmaları konusunda uyardı.
Söz konusu bilgilere "0 312 449 86 60" numaralı telefondan, ücretsiz Alo 159 hattından, ayrıca KGM'nin internet sitesi "www.kgm.gov.tr"den hizmete sunulan Güzergah Analizi Programı'ndan ulaşılabiliyor. En uygun güzergahı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları sorgulayarak hem deprem yardımlarını engellememek hem yol ve sürüş güvenliği hem de yolculuk süresi açısından kış şartlarına hazırlıklı olmak önem arz ediyor.
Uzun mesafeli seyahatler için araçların bakımlı ve tam donanımlı olması, kış lastiği takılması, yakıt depolarının dolu olması, zincir, takoz, çekme halatı bulundurulması konusunda da uyarılarda bulunan KGM, sürücülerin öndeki aracı takip mesafelerini artırmaları, hızlarını azaltmaları, şerit ihlali yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, özellikle buzlanma olan kesimlerde çok daha dikkatli olmaları, herhangi bir nedenle trafiğin durması halinde bulundukları şeritte kalmaları, özellikle emniyet şeridi ve karşı yöne ait şeridi ihlal etmemeleri gerektiğini bildirdi.
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