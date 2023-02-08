Deprem bölgelerinde yollar kapalı mı? İşte il il son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü hem Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören yolları hem de kar ve tipi nedeniyle kapananları ulaşıma açmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Çalışmalara 14 bin kişilik personel katılıyor. Bu kapsamda, deprem bölgesinde 660 personel, 783 makine ve ekipmanla görev alıyor. Deprem bölgesine tüm yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılması amacıyla ülke genelindeki tüm otoyollar (Yap-işlet-devret otoyolları dahil) ücretsiz hizmet veriyor.