Anayasanın 119. maddesi neyi kapsar? Anayasa 119.MADDE nedir? Olağanüstü Hal kararları...
"Anayasa 119.madde ne anlama gelir?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 10 ilde 3 ay boyunca geçerli OHAL ilan edildi. Yaralı ve can kaybının arttığı deprem felaketi ülkemizi derinden etkiledi. OHAL açıklamasının ardından anayasa 119. madde hakkında detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Anayasa 119.madde nedir? İşte, ayrıntılar...
Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından etkilenen 10 il için OHAL ilan edildi. Başkan Erdoğan, dün yaptığı açıklamasında; "Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için anayasanın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü OHAL ilan etme kararı aldık" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, bu kararın ardından anayasının 119. maddesini araştırıyor. Peki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 119. madde nedir?
ANAYASA 119.MADDE NEDİR?
Madde 119 – Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OHAL AÇIKLAMASI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için anayasanın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü OHAL ilan etme kararı aldık" dedi. Başkan Erdoğan, "3549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır." açıklamasını yaptı.
119.MADDE NEYİ İÇERİYOR?
Anayasanın 119. maddesinde, "Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.
Olağanüstü hal ilanı kararı, verildiği gün Resmî Gazete'de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.
Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.
Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir.
Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazete'de yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.
Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar" ifadeleri yer almaktadır.
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